花蓮台東有著好山好水，在以前許多人都認為是退休後最適合居住的地方，如今還是如此嗎？一名網友詢問，如果已經財富自由，不用工作了，最想住台灣哪裡？沒想到底下答案一面倒都推台北，而不是傳統觀念中的花東地區。

網友在PTT女性版PO文「不用工作的話最想住台灣的哪裡」，他表示如果不是退休，而是年輕又夠有錢的財富自由，大家會最想住在哪邊？他自己則認為宜花東地區撇開颱風地震的話，絕對是首選，而現在考慮的是澎湖跟恆春。

文章PO出後引起熱烈討論，部分鄉民回答：「南部啊，有錢了幹嘛住台北」、「會住台北都是為了工作」、「基隆吧，因為我討厭太陽，寧願下雨天自己開車」、「嘉義！好愛那裡的生活步調，慢活、食物便宜好吃」、「台南啊，這裡小吃其他地方都沒有」、「高雄吧」、「台中，最近進步不少，北上南下都方便，氣候又穩定，但七期周遭為主」。

但大多數網友選擇的依舊是台北：「當然是台北，光生活機能就屌打其他縣市」、「絕對是台北，台北幾乎可以吃到全世界料理，而且什麼活動台北幾乎都會有」、「台北，尤其是天母，上山下海方便，又有榮總跟振興醫院，美食也多，沒有商業大樓跟夜生活，步調緩慢，散步感覺超好」、「名牌， 吃的，玩的，就連機場都是在台北，住花東幹嘛？旅遊跟日常生活根本是不一樣的東西」、「天母除了沒捷運根本完美」、「教育和醫療資其他地方跟台北差太多了」、「台北要什麼有什麼，還有藝文、音樂活動也幾乎都有，各項興趣都能滿足」、「宅男也會選台北，叫外送便利度就贏了」、「台北東門，永康街那邊公園超讚」。