（取自蘋果官網）
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美商蘋果台北時間8日凌晨在秋季新品發表會展示四款iPhone 14系列手機，相機升級、電池續航力提升，且處理器速度更快。台灣蘋果官網公布，iphone 14 Pro Max兩家實體直營店已缺貨， iphone 14 Pro 17日才供貨，宅配最快須等到10月26日至11月2日始送達。

蘋果實體新品發表會展示iPhone 14系列手機，包括標準版iPhone 14與14 Plus，以及豪華版的14 Pro與14 Pro Max。14和14 Plus的售價分別為799與899美元，Pro和Pro Max的售價為999與1,099美元。Pro和Pro Max配備4,800萬像素主相機，較iPhone 13的1,200萬像素大幅升級。

台灣蘋果官網公布，iphone 14 Pro Max兩家實體直營店已缺貨， iphone 14 Pro 17日才供貨，宅配最快須等到10月26日至11月2日始送達。

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