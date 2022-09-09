美商蘋果台北時間8日凌晨在秋季新品發表會展示四款iPhone 14系列手機，相機升級、電池續航力提升，且處理器速度更快。台灣蘋果官網公布，iphone 14 Pro Max兩家實體直營店已缺貨， iphone 14 Pro 17日才供貨，宅配最快須等到10月26日至11月2日始送達。
蘋果實體新品發表會展示iPhone 14系列手機，包括標準版iPhone 14與14 Plus，以及豪華版的14 Pro與14 Pro Max。14和14 Plus的售價分別為799與899美元，Pro和Pro Max的售價為999與1,099美元。Pro和Pro Max配備4,800萬像素主相機，較iPhone 13的1,200萬像素大幅升級。
台灣蘋果官網公布，iphone 14 Pro Max兩家實體直營店已缺貨， iphone 14 Pro 17日才供貨，宅配最快須等到10月26日至11月2日始送達。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。