謝姓男子9日晚間因頭痛到國軍802醫院看診，躺在病床上時，不明原因突襲、用手狂歐蔡姓女護理師。（高市苓雅分局提供／袁庭堯高雄傳真）

謝姓男子9日晚間因頭痛到國軍802醫院看診，躺在病床上時，不明原因突襲、用手狂歐蔡姓女護理師。福德派出所員警獲報，立刻趕赴現場壓制謝男，上銬帶回偵辦，全案依違反醫療法及刑法傷害罪移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官羈押。

「被你打還要開藥給你吃，你看她多可憐。」數名員警趕到現場，壓制謝男並上銬，怒斥他的脫序行為。

員警了解，31歲的謝男自稱頭痛自行到醫院看診，醫生診斷各項狀況均為正常，正當蔡姓護理師將他從診療區移置至病床區時，謝男疑似精神狀況不佳，不明原因從床上跳起並徒手狂毆女護理師頭部，造成頭皮、後背挫傷，其他醫護人員見狀立刻報警。

福德派出所帶七名員警迅速趕到現場，與院方保全人員先以醫療束帶管束謝男，將謝嫌控制於病床，隨後上銬逮捕，帶回偵辦，訊後全案依違反醫療法106條及刑法傷害案移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官羈押。

蔡姓女護理師表示將提傷害告訴，苓雅分局也呼籲民眾應尊重醫療院所管制措施，如有違序違法狀況，警方會依法究辦，維護醫療環境零暴力。