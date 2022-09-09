大陸神顏女神迪麗熱巴，擁有360度零死角精緻美貌和魔鬼般的火辣身材，出道後就人氣居高不下，每次現身的造型，總能掀起一波討論熱潮，今(9日)她出席代言品牌活動，穿著一襲黑色鑲鑽禮服，高貴又典雅的出眾氣質，吸引網友目光。

迪麗熱巴今出席活動時，穿上黑色鑲鑽禮服，細肩又低胸設計，讓她白皙春光外洩，不過現場人潮眾多，她似乎因為擔心走光，偶爾會用手遮住胸前，但把手拿開後，渾圓半球和深邃事業線一覽無遺，超有料身材在視覺上看來相當震撼。

迪麗熱巴身材相當火辣。(圖／取自嘉行迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴生圖依舊狀態超好。(圖／取自微博)

而網路上也有不少粉絲拍的生圖，只見她在路人的鏡頭下依舊美艷，皮膚白到發光，和精修圖根本沒差別，張張封神圖美到讓網友都難以置信，「美到失語」、「怎麼會有這麼美的人」、「神仙顏值都說膩了」、「這美貌，再次讓我心動與激動」。

迪麗熱巴擁有精緻五官和凹凸有致火辣身材，與古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜獲封「新疆四美」，除了盛世美顏外，演技精湛的她，個性親和不做作，讓她圈粉無數，穩坐電視劇流量女王寶座。