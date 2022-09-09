歐盟能源部長9日開會同意對電力公司提供資金援助，並支持尖峰時段減少用電及限制非天然氣發電業者營收等提案，但對於限制俄羅斯天然氣價格仍意見分歧。

捷克能源安全特使巴圖斯卡（Vaclav Bartuska）表示，俄烏戰爭爆發以來歐洲面對能源危機的態度快速轉變。回顧6月歐盟提出對非天然氣發電業者限制營收，再將資金轉為一般家庭及企業電費補助時，各國多半認為這項提案太瘋狂，如今已普遍認同。

問題是如何設定非天然氣發電業者的營收上限，以及各國政府如何徵收這筆資金再轉作電費補助仍有待討論。歐盟執委會目前提出的計畫是將核能、燃煤及再生能源發電業者的營收上限設在每千度（MWh）200歐元，遠低於目前歐洲平均值340歐元。

各國預定在9日會議中進一步釐清細節，以便最終制定適用歐盟27個會員國的能源對策。現階段各國普遍同意由政府提供緊急資金解救財務困難的電力公司，並放寬銀行抵押門檻。