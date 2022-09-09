美國一名在外租屋的女網友，幸運地用優惠價格買下房東的房子，但沒想到和她同住的室友居然因此狂喜，還驚呼：「終於可以不用再付房租了！」甚至買來香檳大肆慶祝，頻頻誇讚女網友買房的勇敢決定，這名室友奇特的思考邏輯讓女網友傻眼，最後更決定直接攤牌，要求室友在期限內搬出去。

原PO在美國網路論壇「Reddit」發文表示，自己和室友凱特琳（Caitlin）合租一間16坪的小公寓，入住前兩人原本互不認識，而她住的房間比凱特琳還要小一些。不過日前，房東突然釋出賣房消息，原PO逮到機會以低於市價15%的價格買下這間小公寓，待合約簽妥後，原PO就會正式成為這間房子的主人。

凱特琳在得知原PO已經交付訂金後，樂不可支地帶來香檳慶祝，不斷地誇讚原PO，還說從現在開始，她終於可以不用再付房租，能夠因此省下大筆開銷，原PO對此感到詫異，以為房東已經有通知凱特琳搬家期限。最後，原PO也只好打開天窗說亮話，表示因為房子的空間不大，如今更不需要室友分擔房租，希望凱特琳能在3個月內搬走，並表示願意協助她找新房子。

但沒想到，原PO提出的要求卻讓凱特琳不能接受，失控地質問原PO，是不是真的想要把她趕到街上，甚至開始情緒勒索地說，以為兩人是朋友：「如果她有錢買這個地方，她會讓我免費留下來，因為那是正派的人所做的」，凱特琳接著討價還價，表示自己搬去住比較小的房間也沒有關係。

雖然原PO同情凱特琳的遭遇，且深知對方的薪水並不優渥，但同時她也心意以決，要讓凱特琳時間一到就搬出去，她說：「26歲的我再也不想住在小房間，尤其我還花錢買了這間房子！」

這則貼文曝光後，引來上千網友熱議，紛紛留言，「怎麼可能會以為可以免費續住…」、「室友也太不要臉」、「還想用交換房間來和新屋主討價還價，這根本神邏輯」、「親兄弟都明算帳了，何況根本不熟」，另外，也有好心網友提醒，凱特琳很有可能會挾怨報復，在她搬出去時要特別留意屋子是有受損的狀況。