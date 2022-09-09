經濟合作暨發展組織（OECD）最新報告指出，7月OECD失業率維持在6月的4.9％，是2001年開始追蹤以來最低紀錄，但在全球通膨升溫、經濟成長減速的情況下，就業前景充滿變數。

OECD在9日公布，7月失業率4.9％已較2020年2月疫情爆發前減少0.4個百分點。7月OECD失業人口3,300萬人，也較疫情爆發前減少240萬人。

然而，OECD的30個會員國勞動市場復甦不同調。目前OECD仍有多達五分之一的會員國失業率高於疫情前水平，也有部分會員國勞動參與率及就業率低於疫情前水平。

除了各國勞動市場表現不一之外，不同產業就業復甦情形也有所落差，例如薪資較高的服務業就業復甦顯著，但人際接觸密集的低薪產業就業率仍舊低於疫情前水平。

OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）表示：「糧食與能源價格上漲嚴重打擊勞工，尤其是低收入戶。儘管各國普遍面對缺工問題，但實質勞工薪資成長卻跟不上通膨腳步。」