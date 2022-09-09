瑞穗銀行是史上第一家在南臺灣設立據點的日商銀行，自1992年成立至今30年來持續服務在地客戶，瑞穗銀行行長加藤勝彥即使在入境後需要防疫隔離，仍堅持要飛來台灣參加瑞穗銀行高雄分行30週年紀念酒會！

加藤勝彥致詞時向在場的200位來賓分享，自己不要只透過視訊，一定要飛來臺灣直接與客戶面對面，「才能表達感謝之意，這是非常重要的！」他在酒會中與所有與會來賓交換名片，親自表達各界對高雄分行能夠迎來30周年的感謝之意。

加藤勝彥表示，在客戶、臺灣官方相關人員的支持下，瑞穗銀行高雄分行在台灣南部已經確立了銀行界領導的地位，貸款餘額比設立初期增加超過150倍。

高雄市副市長羅達生在致詞中肯定瑞穗銀行高雄分行30年來的努力，不僅是日商、對於高雄的代表性臺灣企業的發展有莫大的貢獻，瑞穗銀行對台灣的經濟發展，扮演不可或缺的重要角色。

日本台灣交流協會高雄事務所所長小野一彥說，活動中再次體識到迄今建立的日臺友誼的深厚，期許瑞穗銀行未來100年，能繼續與台灣攜手向前，推動台灣經濟發展。