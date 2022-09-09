隨著歐洲央行（ECB）強勢升息，令歐美利差得以縮減，讓處於高檔的美元指數9日連兩天出現回軟、並朝4周來首度周線收黑邁進。至於美股8日在評估升息前景下先跌後漲，也帶動標準普爾500收盤收復4,000點大關。

美股9日開盤延續日前漲勢，帶動三大指數開高。在市場持續消化聯準會（Fed）主席鮑爾8日指稱為打擊通膨，將持續採取激進升息的談話，美股8日走勢震盪，但終場三大指數收高、漲幅約在0.6％左右。下周美國將公布消費者物價指數，由於這是Fed在本月召開會議前另一項攸關通膨的關鍵指標，因此也格外受到關注。

追蹤主要6大貨幣的美元指數9日盤中下滑近1％到108.64，使得該指數一周來跌幅累達1.1％，將創4周來首度收跌。然而受惠美元走跌的最大贏家應屬歐元，ECB在8日會議後史無前例升息3碼，並暗示未來還將繼續升息，讓歐元一反頹勢重回平價上方至1.01105美元的3周高點。

Lombard Odier首席經濟學家查爾（Samy Chaar）指出，歐元重拾升勢顯然與利差有關。他表示ECB一如外界預期展現對抗通膨的強硬立場，讓歐美利差能夠縮減，並對歐元帶來提振。此外歐洲市場9日走高的樂觀氣氛也有助歐元走強。

日圓兌美元也走強1.4％到142.5價位，創下一個月來最大單日升幅。日銀總裁黑田東彥9日與日相岸田文雄會面後，聲稱日圓快速波動並不受到歡迎。在全球主要央行相繼升息，但日銀卻依然堅持鴿派貨幣立場，引發日圓兌美元日前曾一度貶破144關卡、刷新24年新低紀錄。

至於英鎊兌美元9日盤中也勁升1.1％。英國新相特拉斯（Liz Truss）8日宣布她上任來首項重大政策，表示家庭能源費將凍漲兩年，以減緩能源飆漲對民眾帶來的痛苦。澳元也跌深反彈、兌美元強升1.8％到0.6837美元，創下3個月來最大單日升幅。