烏克蘭從8月底開始「領土收復作戰」,至今已經10天,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)聲稱,在南部和東部戰線都有所推進,已收復了超過1,000 平方公里的領土。

早先烏克蘭軍方表示,收復作戰從南方赫爾松州(Kherson)為主,並且劍指克里米亞,不過這幾天的戰報卻是在東部戰線,哈爾科夫地區(Kharkov)有20多個村莊重新回到烏克蘭控制。社交媒體的影片顯示,烏克蘭反攻部隊取下村莊的俄羅斯白藍紅三色旗,換上烏克蘭的藍黃國旗。

不過影片的收復地點不明,如果得到證實,這將標誌著烏克蘭的重大勝利。

澤倫斯基總統在周四的夜間電視講話稱,從9月1日到目前為止,哈爾科夫東北部地區附近的數十個定居點已經成功收復。

在另一篇烏克蘭軍方的臉書貼文還稱,在過去三天,烏克蘭軍推進了 50 公里。如果得到證實,這將是 3 月份俄羅斯軍隊放棄攻略首都基輔周圍陣地以來,前線再次發生快速的陣地變化。

路透社報導,據俄羅斯國營的國際文傳電訊社(Interfax)引用的俄軍哈爾科夫影片片段,烏克蘭軍隊最近幾天確實在哈爾科夫附近有重大進展,不過該報導難以證實,而克里姆林宮拒絕對相關說法發表評論。

"БАЛАКЛІЯ ВДОМА". Зворушлива зустріч українських воїнів через півроку окупації

基輔聲稱,反擊戰最大的成果是奪回交通重鎮巴拉斯亞(Balakleya),它位在哈爾科夫東南方50公里,很有機會再往南收復伊久姆(Izium)。社交媒體的貼文似乎可以佐證,烏克蘭國旗從該市中心的行政大樓飄揚。

莫斯科任命的偽政權官員維塔利•甘切夫(Vitaly Ganchev)則說情況並非如此,儘管烏克蘭試圖奪回這座城市,但俄羅斯軍隊已經成功擊退了他們。

另外,根據戰爭研究所( Institute for the Study of War )的分析,烏軍現在距離庫皮揚斯克(Kupiansk)市只有 15 公里,這裡俄軍在東部戰場的重要交通樞紐。