大陸嚴防疫情擴散，各地收緊防疫措施。10日至12日的中秋連假前夕，上海公布，議廣大市民朋友就地過節，非必要不出境，避免或減少跨市出行，並將常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至10月31日。

大陸國務院副總理孫春蘭9日出席國務院聯防聯控機制記者會表示，要嚴格執行第九版防控方案，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，強調落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」。

中共二十大在即，北京宣布，7天內出現本土疫情的縣（市、區、旗）人員嚴格限制進返京。

四川疫情延燒，宜賓市宣布全域實行靜態管理，重要交通節點設置卡點，嚴控人員流動，城鄉居民要自覺遵守疫情防控有關規定，做到足不出戶，非必要不離宜。

另一方面，海南三亞疫情緩解，自9月11日開始逐步分區取消臨時性靜態管理，恢復各類生產活動，有序開放超市、商場等生活服務類場所，開放公園、海灘、廣場等室外公共場所，並恢復交通，但非必要不離開本區域。