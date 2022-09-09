明日適逢中秋節，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎在臉書表示，他到 「一碗麵的時間」錄製做菜節目，憑著記憶裡媽媽做飯的步驟依樣畫葫蘆，想不到意外成功煮出媽媽的味道！他也邀請大家用一碗客家板條的時間，「一起認識苗栗、認識徐定禎！」

徐定禎指出，頭份市從他剛接任市長時負債6000萬、最後在他卸任時盈餘3億元，蔡英文總統也稱讚他是做事踏實的理財專家。

徐定禎也披露，中秋連假第一天他仍全力衝刺向大家問好！苑裡是苗栗大穀倉，也是藺草的故鄉，藺草手工編織技藝更是苑裡寶貴資產，他和陳品安、翁杰一起參加苑裡「藺草生活節」，支持苗栗在地農產，期待結合不同領域產業推廣苗栗深度文化觀光，打造農業宜居新苗栗！

另外，今早在頭份市立圖書館前發生自來水管爆管、路面淹水情形，第一時間陳光軒馬上到現場關心，他也趕去了解情形，現場自來水公司也報告，目前人員全力搶修，預計在今天晚上修復完畢、恢復供水，這段時間造成鄉親不便，也請大家見諒。