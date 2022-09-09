2022「3X3.EXE PREMIER 聯盟賽」最終站來到彰化站壓軸登場，9日於鹿港公會堂前廣場進行南區第八回合賽事。7支隊伍各個亮劍試鋒，冠軍戰地主彰化紘亞實業面對力求單站3連勝的高雄台塑公司，彰化紘亞實業靠著駱俊銓展現優異進攻能力，個人豪奪13分主宰全場，最終帶領彰化紘亞實業以18比16擊敗高雄台塑公司，於自家主場喜迎本季首次單站冠軍。

單站開幕戰，B組彰化紘亞實業展現在地隊伍優勢，先以14比9擊敗取得單站連奪兩冠的高雄台塑公司，後續更接連勝過彰化青年隊、高雄肯塔基美語，預賽以3連勝之姿挺進4強戰，高雄台塑公司則以第2晉級4強。

另一邊A組，台南DEUX野獸先是以17比16險勝高雄躍陽國際，爾後更贏過高雄鍊金術師，以A組第1成功晉級4強，躍陽國際則是第2晉級。

四強戰首場，高雄台塑公司強碰台南DEUX野獸，高雄台塑靠著劉衍謙發揮身高優勢，禁區多次強攻，率先取得首張冠軍賽門票。另一場彰化紘亞實業碰頭高雄躍陽國際，紘亞實業靠著優異的團隊默契屢屢取分，最終擊敗高雄躍陽國際，挺進冠軍戰。

冠軍戰，紘亞實業再次碰頭高雄台塑公司，高雄台塑雖率先得分，但後續紘亞實業「彰化海線王子」駱俊銓先是連續兩記2分球入袋，再度拉開差距。高雄台塑雖一度追至14比14平手，但關鍵時刻駱俊銓於關鍵時刻拋投得分，終場以18比16險勝高雄台塑，幫助球隊於彰化自家主場守住單站冠軍，並中斷高雄台塑二連勝。駱俊銓於冠軍戰狂轟13分，展現出色的進攻身手，個人也榮膺彰化站MVP。

榮獲MVP的駱俊銓賽後坦言，先前7回合皆未取勝，已經輸到快不知所云，但同時也分享奪冠感言，「最後一回合很高興能夠在彰化主場拿下冠軍，相當感謝隊友共同努力，這是好的結局。」

此戰也感謝彰化縣議長謝典林與鹿港鎮長許志宏幫忙協商就鹿港公會堂廣場舉辦比賽，讓賽事可以在古蹟環繞的鹿港老街舉行，讓賽事更添加文化及歷史的薰陶，也帶來滿滿的人潮。南區於高雄場結束後，已確定由高雄台塑公司、高雄躍揚國際確定前往下周的日本年終賽。台灣總決賽將於9月24、25日於台中熱血開打，所有賽程也將同步於3X3.EXE PREMIER的Youtube頻道提供全程網路直播，也歡迎全國各地喜愛籃球的朋友免費到場觀賽或線上觀看。