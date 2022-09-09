民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊名單，被台北市議員徐巧芯揭露，被譏為「政二代聯軍」。前民進黨立委沈富雄認為，陳時中競選團隊名單裡頭，通通是英系，其他派系看到，可能就不支持了，這也是陳時中最難堪的地方。

針對陳時中接受廣播節目專訪時表示，棄保會是選戰關鍵。沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，大家都沒有把「棄保」這兩個字搞清楚，三腳督裡頭，目前誰是第一、第二、第三。所謂「棄保」就是，第三名裡頭的某些人很愛第二名，現在票分掉了，兩個都沒希望當選，而最恨的、也不樂意看到的結果是，第一名真的永遠第一名。所以原本投第三名的人放棄了，而把票挪給第二名，讓第二變成第一，這才叫棄保。

沈富雄接著表示，目前台北市長選戰誰是第一名呢？第二名跟第三名之間的票則根本不會移動，有人下來、有人上去，是各投所好、各棄所惡，但大家 放棄時，並不是要讓第二變好，沒有這個想法，哪有「棄保」。

另外，針對陳時中競選團隊名單曝光，沈富雄認為，陳時中最難堪的地方，就是這個名單裡通通是英系，一個新潮流的人都沒有。這讓民進黨的人一看，還得了，其他派系可能就不理他了、甚至可能不支持了，會認為這是一個派系裡的選舉，這也是最難堪的。