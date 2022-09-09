淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」系列活動首場今(9)日晚間8時登場，吸引大批民眾前來觀賞，為整個9月的煙火秀活動拉開精彩序幕；除了煙火秀，現場還有水舞聲光秀、情人橋光雕秀展演，多重感受讓人難忘，舞台區在煙火施放前後分別有魔術表演及樂團表演，讓民眾度過不一樣的中秋連假。

今日首場的煙火秀適逢中秋佳節，配合節慶設計月夕煙花主題，「月亮＋愛心」造型煙火首放，搭配韓德爾的皇家煙火組曲，為現場帶來節日歡慶氛圍，港內情人橋、木棧道及環港步道等最佳賞煙火地點，也吸引人潮聚集賞煙花，河面上也有娛樂漁船、交通船業者帶著遊客在河上第一視角欣賞煙火。

煙火後還有水舞展演、情人橋光雕秀及樂團表演，水舞展演搭配「月亮代表我的心」、「一想到你啊」及「The prayer」3首曲目輪播，整點有情人橋光雕秀，而情人橋舞台區由異國風情雙人組合的Nite birds樂團，晚間演奏了「my heart will go on」及「城裡的月光」，精湛的琴藝與美妙歌聲，讓來漁港賞煙火的民眾，順道也參加了一場異國音

新北市漁業處表示，自2018年夏季起，每年淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂活動」已成為在地的年度盛會，去年煙火秀吸引近12萬人次參加，今年則由淡水區漁會及新北市漁業處共同主辦。

漁業處指出，9月份接續舉辦4場漁港煙火秀，預估活動期間將可來約30萬人次；今年的高空煙火秀，每場次都會有不同煙火造型主題及曲目，9日首場的「9月9日」諧音「久久」，也希望來參加的民眾能與家人、情人長長久久。

淡水區漁會表示，民眾來漁人碼頭可以賞煙火、水舞伴情人橋光雕秀、吹海風、啖木棧道美食、聽異國風樂團表演、魔術表演及欣賞幾米裝置藝術。

淡水區漁會指出，錯過今日煙火的朋友別擔心，後面還有3場煙火秀(11日、18日、25日)，主題與配樂絕對也像今天這般搭配得絕妙，動人心扉，每晚7時到9時30分每半小時也持續有水舞聲光秀，歡迎大家夜晚來漁港追煙花觀水舞。