民進黨一口氣開除26位脫黨或違紀參選直轄市議員的黨員，其中包含登記參選桃園市長的鄭寶清。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨沒收初選，黨內派系包辦市議員提名權，讓許多人才參與無門，衍生違紀或脫黨參選的行為。總統蔡英文領導的黨如果還不知反省檢討，會有明天嗎？

游盈隆9日在臉書貼文表示，民進黨中評會一口氣開除包括鄭寶清在內的26位違紀或脫黨參選直轄市議員的黨員，這種規模的開除違紀參選黨員，恐怕是民進黨史上第一次。箇中意義為何？值得深思。

游盈隆指出，周公愛才惜才，見到有才華的人，吃飯時不等口中一塊肉還沒吞下去，趕快吐出來，起身迎接。相形之下，今日執政的民進黨沒收初選，扼殺黨內民主。黨內派系包辦市議員提名權，讓許多人才參與無門，衍生違紀或脫黨參選的行為。蔡英文領導的黨如果還不知反省檢討，會有明天嗎？

網友回應表示，「在立委林淑芬選擇向民意靠攏而被黨團處罰時，就是黨意高於民意的路線，也不難理解會有現在的局面」、「當一個黨只剩用紀律及懲罰去修理自己人及約束時，表示已漸失人心！至於民進黨的所作所為如何，明眼人都看在心裡！」