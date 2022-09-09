大陸男星劉金是許多影視作品的王牌綠葉，昔日以電影《景芝交通站》獲得第六屆峇里島國際電影節最佳男配角獎，之後在喜劇片《夏洛特煩惱》演「新郎」走紅，開始活躍於影視圈；近期劉金透過一段影片自曝因為長時間沒戲拍，現在改賣茶葉蛋和撿回收，被問到「為何混得這麼慘」，他卻不以為意反而覺得很光榮，「放下面子，能屈能伸」。

北京電影學院畢業的男星劉金，因為身高168公分、90公斤圓潤身形，讓他經常獲得較有喜感的配角機會，2015年因為電視劇《別讓我看見》中的大笨子打開知名度，之後又在喜劇片《夏洛特煩惱》飾演配角「新郎」意外走紅，還在2016年憑電影《景芝交通站》獲得第六屆峇里島國際電影節最佳男配角獎，從此成為各大影視作品爭相邀約的王牌綠葉。

劉金自曝因為沒戲拍，回老家早上賣茶葉蛋，其餘時間去撿回收，他覺得靠自己勞力賺錢過生活很光榮，一點都不丟人。(圖/ 摘自微博)

不過，劉金近期在自拍影片中透露，有8個月沒接到戲劇工作，平時只能撿回收賺點生活費，還會在菜市場賣茶葉蛋，更表示想回家鄉另謀出路；有網友認為劉金算小有名氣的配角，好奇詢問「為何混得這麼慘」，他又拍一段影片回應，強調用自己的雙手掙錢很光榮，一點都不丟人。

劉金表示，「我不但不覺得丟人，而且我覺得我很光榮，勞動很光榮，我混得一點都不慘，我是人生贏家。放下面子，能屈能伸」；不少網友也被劉金超正向想法打動，紛紛留言替他打氣加油，「太難得了」、「我記得他，覺得他演得戲都滿好看的」、「比那些直銷詐騙好太多了」。