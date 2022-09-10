英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡安詳去世，享耆壽96歲，消息傳出後，全球領袖紛紛致上哀悼之意。女王的長子、73歲的查爾斯王子隨即繼位為英國國王，正式頭銜為「查爾斯三世」。

女王的葬禮將在駕崩後的兩周內舉行，地點定在倫敦西敏寺大教堂，不過白金漢宮尚未證實確切的日期。根據英國媒體報導，葬禮可能在駕崩後的第十天、9月18日舉行。查爾斯三世預計在英國時間9日下午發表全國演說，這是他繼位後的首場電視演說。預料他將對英國在位最久的君主伊莉莎白二世致上敬意，並矢言終生為英國服務，一如女王在1952年時所說。

女王曾表示，「我將終其一生為英國公眾服務。」外界預期查爾斯三世將在演說重複這段文字。

在此同時，全球政要紛紛向女王表示哀悼之意。

美國總統拜登與夫人透過聲明表示，「在不斷變化的世界裏，女王對幾世代的英國人民而言是穩定的存在，同時也是安慰和驕傲。她的遺澤將永遠留存英國與全球歷史。」拜登稱女王是具有無比尊嚴與堅定不移的政治家，是深化英美聯盟的基石。

英國前首相強生（Boris Johnson）表示，「英國因為女王的辭世感到深沈又切身的失落感，她看似如此永恆又令人讚嘆，恐怕我們都會像孩子一樣，以為她會一直存在。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，女王體現歐洲共同的遺產、民主和法規最好的一面。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「感謝女王深切熱愛法國，她是法國的朋友，也是善良的女王。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，「聽聞加拿大在位最久的君主辭世令人悲痛，女王對加拿大是永久的存在。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，「女王的逝世令人心痛。在這個傷心的時刻，我的心與女王的家人和英國人民同在。」