大陸柳州職業技術學院發布2022年人才招聘簡章。簡章中寫明，博士正式入職一年內，免費提供上汽通用五菱新能源電動車使用權，同時每月提供學校自有品牌袋裝螺螄粉10袋。招聘人員透露，相關福利政策是為了吸引高端人才來校任教，今年是第一次提供汽車租賃補助和贈送螺螄粉，目前只針對博士學歷的入職員工。

《九派新聞》報導，招聘人員表示，學校一直與上汽通用五菱公司有合作關系，近日剛舉行交車儀式，將新車交給今年正式入職的博士人才；而每月贈送的螺螄粉則是校內「螺螄粉產業學院」的自創品牌。學校官網招聘簡章顯示，該校博士重點招聘崗位共68人，包括機電類專業教師、汽車類專業教師、電子信息類專業教師、財經物流類專業教師、食品食藥類專業教師等。

對於高層次人才，該校還給予稅後安家費（含住房補貼，下同）人民幣50萬至500萬元、科研啟動費50萬至100萬元；緊缺專業教授／博士生給予稅後安家費50萬元、科研啟動費5萬至10萬元；一般專業教授／博士給予稅後安家費45萬元、科研啟動費5萬至10萬元。

高校徵博士，每月送10袋螺螄粉。（圖／翻攝自九派新聞）

此外，上述人才同時享受柳州市政府、柳州市教育局給予引進人員的獎勵政策，柳州市對引進博士給予2年累計4.8萬元（稅後）生活補助，在柳州首次購房的博士給予25萬（稅後）購房補貼。

招聘簡章同時寫明，博士同時享受對在職在崗博士發放博士專項績效，每月1000元（稅前），一年發放12次；正式入職一年內，提供上汽通用五菱新能源電動車租賃，博士個人與上汽通用五菱簽約租賃，學校與博士個人簽訂租金補貼合同，提供租金補助；正式入職一年內，每月提供學校自有品牌袋裝螺螄粉10袋。

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