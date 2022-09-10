鮑爾領銜聯準會眾官員主演鷹派大戲，扭轉原先市場對於貨幣政策短期將轉鴿派的樂觀預期，美國十年期公債殖利率衝上3.2％，美元指數衝上110新高，並中斷美股的反彈之路，導致各指數連續重挫，跌破所有均線，也拖累台股加權指數跟著向下收斂。但在大盤回檔測試支撐的背景下，卻有部分遭遇產業利空衝擊的族群，獲得外資逆勢力挺，營造股價利空不跌的條件，有望成為未來能在止跌後反彈的契機。

消費者行為改變 零售業銷售差、庫存高

受能源及食品價格飆漲限縮可支配所得，加上解封後消費行為改變，民眾將更多的錢用於外出用餐及娛樂，對零售產業帶來不小衝擊。根據美國商務部人口普查局8月17日所公布的調查，美國七月百貨公司零售額月減0.5％、年減1.4％，連續第二個月呈現年減；六月底零售商存貨額月增2％、年增19.8％，再創1992年開始統計以來新高，存貨/銷售比也自五月的1.20升至1.21，創2021年2月以來最高。

通膨對低收入民眾的消費影響尤為嚴重，消費趨勢轉變更使許多零售商面臨庫存過剩的問題，服裝零售商在銷售業績及信心均已轉趨悲觀，並不得不開始降價求售。在先前美股財報周期間，包括Gap、Victoria’s Secret、A&F、Urban Outfitters等等美國服飾零售商均有提及銷售衰退及庫存增加的問題，Urban Outfitters更為了去化庫存，表示折扣及降價幅度預料將會相當驚人。

成衣廠商保守看 外資卻找到樂觀理由

因應民眾消費縮手的趨勢，全球服飾零售商及品牌廠均已放緩下單速度，且為避免不確定風險，也將以往長約改為短單、急單，導致整個成衣產業的第四季營運由原本的平穩下修至保守。國內成衣大廠儒鴻(1476)表示過去客戶下單方式會早在半年前就先下單八、九成，但今年下單模式已不同，為庫存管理、去化，現在品牌廠訂單多是短單、急單。

除一個月前才會下單外，下單量也僅有六成，客戶要觀察市場消費能力，待庫存去化後才追加單。甚至儒鴻與另一家成衣大廠聚陽(1477)還預期，二○二三年上半年產業景氣、品牌廠下單的動能，勢必讓成衣廠的挑戰更加嚴峻。

空頭大摩也翻多！

相較成衣廠保守看待產業景氣，外資Sell Side逆勢看好，類似趁著利空進場撿便宜的邏輯，帶動成衣族群成為近期股價利空不跌的代表之一。摩根士丹利將儒鴻視為成衣代工領域的首選標的，看好其機能性產品及運動服飾品牌客戶，表現相對優於同業。在通膨背景下，消費者對機能性產品的需求不減反增，因為將更針對性地購買服飾，這點可從儒鴻今年布料銷售成長40％看出，主要歸功於品牌客戶，尤其是Lululemon對機能性布料的偏好。基於對功能性服裝的需求彈性，預估儒鴻的布料收入在第三季度將創新高。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1150期》)