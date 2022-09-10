不畏軒嵐諾的風雨，一百三十多位女性於九月四日聚集在W Hotel，參與《任性？韌性？女韌極限論壇》，這一天，她們卸下生活中所扮演的角色，目光回到自己身上，跟著創業家陳惠萍、探險家陳芊華、兩性作家楊雅晴進行一場親密對談，重新找回自己的價值。

夢想實踐力 從小我延伸到大我

論壇開始從夢想起點切入。陳惠萍是社會學博士，認為能源轉型應該從人文的角度出發，才能解決民眾無法參與綠能的問題，她與幾位志同道合的朋友於2015年成立陽光伏特家，以公民電廠、綠電交易、綠能公益等創新的商業模式，打造一個全民都能參與的綠能平台。

陳芊華則從小我的玩樂，延伸到大我對地球的責任。大學時代即赴法國打工旅遊，目前是國外旅遊局亞洲─台灣的公關，2005年回到台灣以永續的方式推動極地探索，過著旅居世界的生活，打破一般人對「職業」的想像。

很多人不諒解，為何地球暖化嚴重，還要推廣極地旅遊，她認為，與其阻止人類探索世界的欲望，不如好好的教育人們尊重極地的動物，「牠們是主人，我們才是客人」，希望自己的小孩長大後到極地探險，也能看到當年媽媽看到的景色。

改變自己 才能創造更大的改變

創業過程有沒有遇到挫折想要放棄？陳惠萍不諱言，創新本身就是一個撞牆的過程，並不是美好的想像，「十個成功，背後可能有一百個失敗的案例」。要突破，第一步必須從自己改變做起，唯有自己改變才能創造更大的改變。

2021年疫情嚴峻，陽光伏特家在推廣「綠能公益」遇到很大的挑戰，陳惠萍沒有退縮，反而在世界地球日當天許下美好的目標，要在2030年達成一百個美好的行動，目前已完成二十個。

「唯有行動，才能解決妳的焦慮」，把目標訂出來，一步一步的走，就是陳惠萍找到力量的方式。第二步驟是她走出台灣、走出舒適圈，參與聯合國氣候峰會，討論地球的未來。

有人稱她為「太陽能女神」，發光發熱。她說，自己比較像是月亮，擷取外在的光芒，尋求大家的支持和認同。她曾經懷疑自己的能力和付出，在捷運上潰堤。明白自己必須修復心情，她給自己一個任務─走訪世界找到自己的價值。

那一次，她帶著陽光伏特家的商業模式拜訪各國，受到很多國家點頭認同，「原來台灣有這麼棒的綠能事業」，回台後，雖然在飯店隔離十四天，她仍開心到久久不能自已。

陳芊華的挫折則是來自於大環境，多年前的SARS及現在的COVID-19打垮了旅遊業，她認為，若要持續從事自己喜歡的旅遊業，就不能死守台灣，因此遠赴國外做亞洲旅遊推廣。從事旅遊業的她，把玩樂當作一種投資，「玩樂越多、賺越多」，今年還去念航運管理碩士，提升自己的價值，成為一個奢華的遊牧民族。

讓自己強大 勝過一切恐懼

要說最反叛任性，莫過於「百吻巴黎」的楊雅晴了。楊雅晴在巴黎念音樂學院時，突發奇想，何不去路上吻一百個人，拍一百張照片？消息傳到台灣，批評聲浪不斷，起初不以為意，經過五年之後，才意識到當初的行徑挑戰到父權結構。

「女生要有好的形象，怎麼可以去親這麼多人？」很多人罵她蕩婦，她開始注意到女性在傳統教育下所受的束縛，深入研究發現，蕩婦、不守婦道、不貞潔等詞彙根本沒有一定的標準，她在TED上以蕩婦為講題，告訴世人，如果所有人都是蕩婦，就不怕被罵蕩婦，不要害怕莫須有的指控。

楊雅晴寫作出書，探討女性經驗，她坦言，經營自媒體的女性比男性多，擠進排名前二十大的女性卻不到十人，原因是女性只有漂亮的單一形象，公開自己常有不必要的騷擾，特別是當小孩受到威脅時，往往會退縮，但是她永遠不會妥協，會讓自己的力量更強大，勝過一切的恐懼。

面對世界 不輕易妥協

對於八○、九○後的女性，如何發現自己並理解世界？陳惠萍認為，在傳統框架下，女性承載更多他人的期待，爸媽、家人、朋友期待的自己，跟自己期待的自己不一樣，有太多期待要去圓滿，可能失去真正的自己。女性尋找自我是一個動態的過程，扮演好妻子、好媽媽、好女兒的中間，「如何成為妳自己」，是一個很長的自我實現。

陳芊華分享，找到自己之後，最重要的就是「堅持」。現代社會開放，盡可能多方嘗試，越早發現自己喜歡什麼、想要什麼，可以讓妳少走冤枉路，再來就是堅持，不管別人說什麼，都不要動搖退縮。

楊雅晴認為，八○、九○後的女性剛好處於一個過渡的階段，矛盾在於，「我們內心的女性意識覺醒，但是大環境的覺醒還沒跟上」。比方說，「身為母親，知道哺餵母乳對小孩有益，可是當我要掏奶出來餵時，全部人都在看」。大環境還需努力調適，她仍鼓勵女性，「妳是在為妳自己的未來開路，不要輕易妥協」。

職場、家庭與自我的平衡

談到柔性的職場變革，陳惠萍分享，女性的永續行動上是一個很大的力量，有報導分析，女性更願意為家人的健康、環保做出選擇，不只是便宜快速，而是為下一代有更美好的未來。

「職場領導，忘記性別這一件事，就是跳出(性別)框架的時候」，創業是在現實世界用行動找答案，或許這個答案不存在世界上，但妳要勇敢跟大家說，那裡有答案，創新思維不見得跟性別有關，當妳忘卻性別，聚焦在解決問題的時候，就是贏的力量。

三位來賓都是孩子的媽，對於職場家庭與自我的平衡，楊雅晴形容，每天從孩子回到家到上床睡覺，家裡都是鬧哄哄的，夫妻兩個人工作奔波，又有忙不完的家務，只能用「深呼吸」找出口。她給自己一個更高的使命和願景來平衡，告訴自己不會一直在這個位置上，一切都會過去。

以事業為重心的陳芊華，結婚是意外，孩子也是意外，當媽之後才感到挫折。她平衡的方法是，如果是做自己喜歡做的事，就不會感到不開心，就像工作、玩樂，她提醒自己要把自己過好，才會有笑容面對孩子。

成為自己的啦啦隊

陳惠萍的孩子都已青春期，過了筋骨勞動的階段。回首過去十年，她一邊寫論文、一邊照顧家庭，認為很多事情可以「外包」，家務可以外包，孩子也可以外包(托嬰中心)，外包才可以做好自己，把自己做好才會是一個好女人、好妻子。而唯一不能外包的只有「妳自己」，留一個「Me Time」給自己充電，是一個重要的儀式。

陳芊華和楊雅晴也強調，外包不要有罪惡感，雖然不容易做到，但很多時候，要適度放過自己。

從「任性」到「韌性」，如何敗部復活，找到內心復原力？陳惠萍強調，重要的是，「妳要成為自己的啦啦隊」，女性很容易支持鼓勵身邊的人，現在要反過來，把這份溫柔轉回到自己身上，支持鼓勵自己，「因為自己才是跟妳走到最後的那個人」。

把喜歡的事做到大家都肯定

陳芊華說，「擇善固執」，只要妳喜歡，什麼事都可以做，把喜歡的事做到大家都肯定，才是真正厲害的人。做對的事、自己開心的事不叫犧牲，而是一種投資，投資必有風險，要把風險壓到最低。

楊雅晴則說，自己比較像烏龜，堅持到最後的那一個人，「韌性」是不管失敗多少次，她都會重來。「女人很容易把自己給出去，卻忘記給出的自己是多麼珍貴」，身為女性，一定要看見自己的價值。

有些女性無法認同自己的性別，覺得身為女性很可憐，她希望有一天這些人不要這麼想，「做女人是多麼快樂的一件事，因為我們是創造力的源頭，每個生命都是從我們身體出來」，身為女人真的非常值得驕傲，「因為妳給出去的都是最珍貴的」！

本文作者：蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1150期》)