俄羅斯無限期關閉其通往德國的主要天然氣供應管道北溪1號，正引發一連串連鎖效應，陸媒新浪財經報導，歐洲天然氣危機進一步加劇，在歐洲電力價格大幅攀升情況下，衝擊包括鋁、鋅、化肥、造紙、鋼鐵等多個行業，部分歐洲企業不得不作出停產、減產的選擇。

為應對不斷飆升的能源成本，目前歐洲已有多家鋁生產商宣布減產，像是歐洲最大煉鋁廠、法國敦克爾克鋁業已決定減產22%，宣布將從下周一開始關閉部分生產據點；美國鋁業也下砍挪威Lista冶煉廠的產能，將在兩週內減產3.1萬噸；歐洲大型鋁軋制公司Speira計畫將其德國鋁冶煉廠減產一半；挪威海德魯公司更打算在本月底前關閉位在斯洛伐克的一座鋁冶鍊廠。

報導指出，去年第四季至今，歐洲鋁產能已減產約100萬噸，以目前的能源成本看，復產的可能性很小，後續需關注歐洲能源問題，是否會導致歐洲鋁企關停規模進一步擴大。

除了鋁外，北溪1號停供，最直接受到影響的是鋅，因為歐洲鋅產能在全球占比較高，對全球市場影響更為明顯。值得關注的是，歐洲最大的精煉鋅生產商、比利時新星公司目前已經將其三個歐洲鋅冶煉廠的產量削減50%。

其他包括化肥、造紙、鋼鐵等行業也受到影響。報導提到，歐洲地區的聚氯乙烯（PVC）產能約860萬噸，在全球約占15%，歐洲是繼大陸之後的全球第二大化工品生產基地，同樣受到能源價格上漲和原料緊缺的影響。

在造紙業方面，德國是歐洲最大的紙張生產國，去年該國的紙張產量為2310萬噸，占歐洲總量的四分之一，德國造紙業協會警告，到今年冬季，天然氣短缺可能嚴重影響德國紙張生產，甚至引發停產。

至於歐洲鋼鐵行業也難以承受能源成本的上升，歐洲最大鋼鐵集團安賽樂米塔爾發布聲明指出，由於能源成本高和需求疲軟，導致煉鋼幾乎已無利可圖，該公司將從9月底開始，無限期閒置位於德國北部的一座高爐，並關閉位於西班牙阿斯圖里亞斯工廠的一座高爐，其位於德國漢堡的工廠也將面臨減產。