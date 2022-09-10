只剩這條路？勞動部拍板明年元旦起基本工資調漲至2萬6400元；基本時薪從168元調漲至176元，但民眾黨立委邱臣遠強調，低薪與青年就業困難才是最大問題。PTT有網友問卦「現在年輕人翻身的機會在哪？」結果除了讀資工、電機、考國考等途徑外，最多鄉民回答的竟是「填一下黨證」、「加入側翼」，對正規的晉升人生勝利組管道竟似毫無信心。

有網友在PTT問卦：「現在年輕人翻身的機會在哪？」他寫道，「40年前有聯考制度，很公平，會唸書的，就是可以翻轉人生，可以靠著自身努力從三級貧戶到平步青雲，五子登科，從此走向人生勝利組。現今，就算你再會唸書，碩士畢業，一樣是領3.8w的起薪，不然就是去賣肝，用超長工時換取薪津。買了房子之後，背上房貸30年，從此變成社畜，不敢離職創業，人生就是為了攢一棟房子上班一輩子。是說，現今的社會，年輕人還有翻身的機會嗎？」

鄉民表示：「考國考」、「自己當老闆阿，當受薪還想翻」、「問就是沒有」、「投胎」、「躺平」、「躺在床上就能翻身」、「柬埔寨」「40年前只有讀醫學才翻身；現在翻身的機會很明顯吧，就是讀電機、資工」。

更有不少人歪樓，「認真說，縣市長候選人競選總部」、「填一下黨證」、「刑法裡，如果你有黨證可以更快」、「文組現在很流行入黨選戰建戰功，試看看」、「加入側翼可能可以吧」、「政商勾結」、「數位發展部和綠色通道」、「加入數位部」、「詐騙或是加入民進黨」、「加入黨就能直升悠遊卡總經理」、「加入DPP學歷保證班，一條龍服務」、「黨證」、「加入網軍…我是說數位發展部」、「升官發財請加入某黨」。