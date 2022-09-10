女星蕭薔是演藝圈的著名凍齡美魔女，年輕時美艷動人，被媒體封為「臺灣第一美女」，今年54歲的她不但臉蛋幾乎沒留下歲月痕跡，就連身材都維持在年輕時的火辣狀態，保養得宜讓不少人羨慕，7月時她為設計師林薇壓軸走秀，近日參加該時尚盛宴的成語蕎放出現場觀秀片段，連女明星王思佳都佩服蕭薔狀態絕佳，不愧是「臺灣第一美女」。

女星成語蕎近日在Youtube頻道放出7月去看「LINWEI系列」發布會的紀錄影片，現場星光雲集，有拐拐（許采晴）、王思佳、張文綺，還有「最美歐巴桑」陳美鳳和「第一美人」蕭薔，一人走秀、一人紅毯壓軸，可說各有勝場。成語蕎在秀後採訪王思佳讚美氣場很強，王思佳則謙虛說：「我們今天有蕭薔姐在，拜託她才是第一名」。

成語蕎也附和：「她真的是超級女神，我真的嚇到欸」，王思佳提起看到蕭薔出場的瞬間，幾位女星都在底下說：「她打什麼都給我們打一點，她吃什麼我們都來一點，本人有夠漂亮，果然是台灣第一美女」。蕭薔也在社群平台放上走秀和事前準備的片段，歲月在她臉上似乎沒有留下任何痕跡，舉手投足依舊風情萬種，自帶嫵媚的迷人氣質，以18K金亮片禮服走上伸展台，貼身的馬甲設計，凸顯其傲人的螞蟻腰、保養得宜的身材，蕭薔更彎腰大秀雪白美胸，讓觀眾一飽眼福，據了解，這套禮服全純手工縫製，歷時720小時完工，價格高達近百萬元，與蕭薔氣質相得益彰。

連女星王思佳都讚嘆蕭薔美貌。（圖／截取自小公主蕎生活頻道影片）

成語蕎出席「LINWEI系列」發布會。（來源／小公主蕎生活Youtube）

許多粉絲看到該影片後紛紛留言：「凍齡的女神！超級美！」、「蕭薔美女年輕又美麗」、「還是這麽的漂亮，一點都沒變，保養的真好」、「女神降臨」、「永遠的女神」。