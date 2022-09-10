俗話說日行萬步有益健康，不過對部分不愛運動、沒時間運動的人來說，每天走10000步仍相當困難，國外最新研究發現，步行的強度可能也與降低失智風險有關，甚至每分鐘走路112步、每天維持30分鐘，能降低62%失智風險。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，丹麥、澳洲學者6日在《美國醫學期刊：神經醫學》（JAMA Neurology）發表有關每日步數、強度與失智風險的關聯研究。研究人員自2013至2015年間追蹤78430名年紀介於40至79歲、戴著計步器的英國人，分析他們每日走路的步數及7年後罹患失智症的風險。

研究人員將受試者分為2組，包括每分鐘步數少於40步的漫步組，以及每分鐘步數高於40步的「有目標」組，研究人員也另外分析30分鐘內步數最多的人士，約7年後有866人發展出失智症。

在控制年齡、種族、教育程度、性別、以及剔除生活習慣、抽菸、飲酒等因素後，研究發現，日行3800步至9800步就能降低失智風險。以任何速度日行3800步的人能降低25%失智風險，日行9826步的人減少50%失智風險，若加快速度，每分鐘步行超過40步，一天走6315步能降低57%失智風險。

研究共同作者、南丹麥大學（University of Southern Denmark）兼職副教授克魯茲（Borja del Pozo Cruz）表示，研究結果對缺乏運動的人來說已經很足夠，4000步對許多人來說是做得到的，醫生能以此激勵非常缺乏運動的長輩。

這份研究的另一個有趣發現是，研究中失智風險降最多的人是每分鐘走112步、每天走30分鐘的人，失智風險降62%。

《美國醫學期刊：神經醫學》6日針對這篇研究發布社論，提問112是否將成為新的1萬步，社論指出，儘管每分鐘112步是相對輕快的節奏，但是和1萬步這個數字相比，對許多人來說112是一個更容易應付、不那麼嚇人的數字。

克魯茲指出，團隊的看法是步行的強度很重要，甚至比步數更重要。

不過研究人員也承認這只是觀察性結果，無法在走路及降低失智風險之間建立直接的因果關係，此外受試者的年齡分佈可能也影響研究中失智症患者的比例，因為失智症通常會在更年長的族群中診斷出。

文章來源：Walk this number of steps each day to cut your risk of dementia
文章來源：Association of Daily Step Count and Intensity With Incident Dementia in 78 430 Adults Living in the UK
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