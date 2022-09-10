俗話說日行萬步有益健康，不過對部分不愛運動、沒時間運動的人來說，每天走10000步仍相當困難，國外最新研究發現，步行的強度可能也與降低失智風險有關，甚至每分鐘走路112步、每天維持30分鐘，能降低62%失智風險。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，丹麥、澳洲學者6日在《美國醫學期刊：神經醫學》（JAMA Neurology）發表有關每日步數、強度與失智風險的關聯研究。研究人員自2013至2015年間追蹤78430名年紀介於40至79歲、戴著計步器的英國人，分析他們每日走路的步數及7年後罹患失智症的風險。

研究人員將受試者分為2組，包括每分鐘步數少於40步的漫步組，以及每分鐘步數高於40步的「有目標」組，研究人員也另外分析30分鐘內步數最多的人士，約7年後有866人發展出失智症。

在控制年齡、種族、教育程度、性別、以及剔除生活習慣、抽菸、飲酒等因素後，研究發現，日行3800步至9800步就能降低失智風險。以任何速度日行3800步的人能降低25%失智風險，日行9826步的人減少50%失智風險，若加快速度，每分鐘步行超過40步，一天走6315步能降低57%失智風險。

研究共同作者、南丹麥大學（University of Southern Denmark）兼職副教授克魯茲（Borja del Pozo Cruz）表示，研究結果對缺乏運動的人來說已經很足夠，4000步對許多人來說是做得到的，醫生能以此激勵非常缺乏運動的長輩。

這份研究的另一個有趣發現是，研究中失智風險降最多的人是每分鐘走112步、每天走30分鐘的人，失智風險降62%。

《美國醫學期刊：神經醫學》6日針對這篇研究發布社論，提問112是否將成為新的1萬步，社論指出，儘管每分鐘112步是相對輕快的節奏，但是和1萬步這個數字相比，對許多人來說112是一個更容易應付、不那麼嚇人的數字。

克魯茲指出，團隊的看法是步行的強度很重要，甚至比步數更重要。

不過研究人員也承認這只是觀察性結果，無法在走路及降低失智風險之間建立直接的因果關係，此外受試者的年齡分佈可能也影響研究中失智症患者的比例，因為失智症通常會在更年長的族群中診斷出。