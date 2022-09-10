蘋果iPhone 14來了！

這支手機，在全球果粉眼裡，是大夥盼了5年、第一支真正實現全螢幕的手機；然而，在電子業者眼裡，它卻是2022年，抵抗頹勢的救援投手。

「iPhone 14可能是今年電子業，最後一根浮木吧！」研究蘋果近20年、天風國際證券分析師郭明錤，素有「地表最強蘋果分析師」稱號，在接受《今周刊》專訪時，為這支新手機下了這樣注解。

究竟，接棒蘋果執行長12年的庫克，信心到底在哪裡？iPhone 14，這款在通膨亂世中誕生的手機，存在著什麼樣的底氣？

第一個底氣，就是「果粉」本身。

「我們發現，蘋果用戶的換機率，每年都很穩定維持在30~33％，也就是他們每3年換一次機，即便是今年上半年，也是如此」研調機構CounterPoint總監蓋欣山分析。

反觀安卓陣營的消費者，換機率卻從3年前的高峰40％，一路下滑到去年的30％左右，再到今年僅剩2字頭。「今年沒救了啦，我們現在是把目標放在明年，」一名手機載板商悲觀的表示。

第二個底氣，則來自蘋果過去在手機市場，堪稱最「可敬」的對手——華為。

華為市占率一度高達全球第二，在2019年被美國政府制裁、無法取得5G晶片後，過去兩年，它遺留下來每年2.4億支的手機銷量大餅，不斷被眾人瓜分。

靠著華為的缺席，蘋果的全球手機市占排名，從第三變成了第二；其中，在中國市場，它更從「五哥變三哥」，市占率從9％不到，到去年一度衝破20％；在歐洲市場，它也從第三名變第二名，市占率從15％到22％。

第三個底氣，就是M型化的手機市場。

如同前述，今年上半年全球手機銷量衰退近9％，若依照這個趨勢，今年可能會有超過一億支手機賣不出去；不過，若是進一步觀察，價位超過900美元的手機，高價機種上半年出貨量，居然呈現0.5％微幅成長。

「這就是M型社會的消費樣貌，因為有消費能力、買得起高價手機的人，比較不受通膨影響」IDC副總監嚴蘭欣指出。根據郭明錤推算，今年iPhone 14系列機種的平均單價，將比去年再增加5~10％。

「蘋果這種公司，其實是不太怕通膨的，」郭明錤指出，只要通膨停留在目前階段，且未來不再進一步惡化，「對蘋果而言，它對抗通膨的最好方式，就是努力開發更好的產品，然後賣得更貴！」

不是說，通膨會壓抑非必要性消費？

「因為那是兩群人，沒有錢的人跟很有錢的人，」鑽研消費者行為多年、台大管理學院教授謝明慧說，「通膨時，沒有錢的人確實會緊縮非必要性消費，但對於有錢人，影響沒有很大，買奢侈品跟手機，和他們在資本市場的進出相比，沒有多少錢、占比很小，而且有時候買這些東西，對他們而言，甚至是一種療癒。」

郭明錤認為，從這一次庫克有意整建一支「願為高規格買單」的果粉大軍來看，蘋果也意識到無法靠iPhone再贏10年，「未來的解方只有一個，就是要有創新的硬件，這也是蘋果正在解決的問題，建立一個更創新、含金量更高的生態系，硬件，還是最根本的。」

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