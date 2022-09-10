笠復集團董事長黃震智決定出售旗下的桃園大溪威斯汀酒店，以及大溪球場全數股權，引發台灣高爾夫球與金融圈一陣熱議，背後原因，或與股東間的經營歧見有關。

「205房、100％股權一次交易、土地46萬坪、建物1.3萬坪……。」8月底，一則不算起眼的報紙廣告，立刻引發高球界與金融圈一陣熱議。

大溪球場最大股東、笠復集團董事長黃震智，透過戴德梁行登報求售其持有多年的大溪球場、笠復威斯汀度假酒店。「全台唯一完美組合，國標高爾夫球場、星級島嶼風酒店」，就像廣告描述，這樁交易包括了酒店與大溪高爾夫球場。

度假飯店模式的指標性球場

不同於國內過去出現的高爾夫球場求售案例，背後原因大多是產權糾紛或經營不善，大溪球場不僅是少數以度假飯店模式經營，且由於軟硬體設施維護得當，是台灣少數「一線（tier one）」高爾夫球場，近年球場、飯店的整體營運並不算差。

再者，這裡不但是美國高球傳奇人物老虎伍茲（Tiger Woods）來台打過的唯一球場，更是台灣少數舉行過女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）賽事的場地，對老球友來說，大溪球場也具有獨特的指標意義。

營運績效堪稱國內前段班、球場又具指標意義，那麼，大溪球場為何選在此刻求售？據了解，大股東之間對經營方針始終存在歧異，是讓黃震智心生獲利了結之念的最主要關鍵。

「當然，黃董並不缺錢！」一位熟識黃震智的高球界人士表示，相較於財務層面，經營層面才是讓黃震智近年興起出售念頭的主因，「前陣子他（黃震智）真的有接觸過幾位買家，但探得的買價和心目中的理想價位存在不小落差，因此這次決定透過標售方式跟買家接觸，一方面可以真正了解到市場行情，另一方面找到最全面的潛在買家，出價有合意就賣掉，要不，就放著繼續等機會。」

至於「經營方針歧異」究竟所指為何？不妨先從這樁出售案的主體來看。

42位股東在經營上各有堅持

本次廣告中所謂的「100％股權一次交易」，指的是「笠復投資公司」的百分百股權。笠復投資目前控有兩家公司，其中，「笠復威斯汀公司」負責飯店營運，股權完全掌握在笠復投資手中。

至於負責高球場營運的「大溪育樂公司」，笠復投資持有99.15％股權，其餘則是「已售球證」，當年因球場易手、為維護球友權益而轉換為「特別股」的股權。

以結構來看，完全掌握笠復投資的百分百股權，確實就等同於完整握有大溪球場與酒店的資產、經營權。但根據戴德梁行資料，笠復投資目前仍有42位股東；另據資料，目前黃震智掌握笠復投資約3成股權，不算具有絕對的主導地位。

文章來源：閱讀全文