一般人想到成衣業，常會和勞力密集、手工導向連結在一起，但從羽絨起家，如今已成功轉型為成衣大廠的光隆，在家族第3代董事長詹賀博2013年接掌至今，大力投資新技術、改造公司門面，推動傳統成衣業很少願意改善的公司下水道工程，不僅讓財務數字更加亮眼，也讓光隆搖身一變成為「科技成衣公司」。

光隆1966年成立，如今已近一甲子，曾與台灣羽毛、合隆毛廠並列台灣3大羽絨廠。不過，在2012年以前，光隆的獲利數字其實都不盡理想，每股盈餘長期在1、2元附近遊走，但在2013年卻一舉翻上4.05元，股價也開始暴衝，那1年，擁有金融、科技產業歷練的詹賀博，正式接掌光隆。

《留才》工廠重建商辦、別墅

詹賀博說，過去在光寶科技旗下建興電子工作時，夢想是在30歲以前做上科技業的高階經理人，從來沒有回家接班的念頭。但看著光隆因為家族紛爭、經營階層空轉等事件逐漸發生，因為不希望看到祖父詹發枝一手創立的事業毀於一旦，所以開始買入光隆的股票，最後竟成為最大股東。「當時想法很單純，就是想用新的管理方式為公司服務。」

但他發現，傳統產業一直都有揮之不去的「形象」問題，廠房較破舊、薪水也沒有金融、電子業的競爭力，「對年輕人來說，一定會有心理障礙。」為了改變這種氛圍，詹賀博決定「花可能不需要花的錢」，藉此吸引更多年輕人才。

《增產》快速調出大數據討論

像是2019年在宜蘭成立的成衣開發中心，不僅提升光隆的工藝技術，更是一棟同時擁有商辦、透天別墅功能的複合式建築，一方面營造新穎的工作環境，一方面別墅區還能當作房地產出售，一魚兩吃。

另外光隆在桃園中壢有一座汙水處理園區，1982年建成至今，已經十分老舊，詹賀博毫不避諱地笑說：「原本很像是在田中間的破工廠，就算用和科技業一樣的薪資招募研發人員，人才也一定會跑掉。」所以，他也把汙水處理園區打掉重建，蓋了物流中心，同時成立新的製造研發部門，在招募人才上，果真就容易許多。

有了人才，工作流程的優化更是迫切。詹賀博說，光隆的主力產品是冬衣，複雜性高且款式多，從設計、打版到打樣，都需要投資大量的資源，對打版師傅的倚賴度高。但隨著打版師傅凋零、電腦繪圖興起，年輕人對於從事此類工作的熱忱大幅降低，所以他在2020年建置了資料庫，將過去打版師傅做的所有版型上雲，客戶如有需求，就可以快速從大數據中調出版型修改討論，「這會讓年輕人覺得雖然是從事傳產業，但感覺是在做時尚業。」

而且，過去排版仰賴老師傅的經驗，但現在透過電腦排版，不同尺寸的衣服可以同時在同一匹布上完成，布料使用率提高，就能大幅減少損耗，甚至連「改善轉檔效率」的小細節，詹賀博也不放過。「過去業務為了把PDF格式的訂單內容放到Excel，要花上好幾個小時的時間，甚至變成一整天都在處理這件事情，毫無效率；但現在只要花上數分鐘，就能自動轉檔，並匯入系統。」

這些看似微不足道的流程細節優化，明顯反映在財務數字的改善上。過去，光隆的管銷費用大約占到營收的16%，但如今已大幅降低，僅占約8%，詹賀博表示，未來光隆的管銷費用還會繼續降低，對於營業利益的提升就會有所幫助。