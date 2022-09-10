「過去是產業驅動能源，現在是綠色能源驅動產業發展。」敏實集團創辦人秦榮華一語道破世界產業結構性的重大變化。

根據《財訊》報導，敏實集團是全球百大汽車零組件供應商，創辦人秦榮華花30多年打造的台商汽車零件王國，在全球生產的8000萬輛汽車中，有將近4000萬輛使用到敏實集團生產的零件，秦榮華更名列美國《富比世》台灣富豪，資產超過20億美元。

歷經30年的產業變化，秦榮華深刻地感受到，以前是「產業驅動能源」，產業走到哪裡，電網就拉到哪裡，在中國上海開工廠，電力可能是從新疆拉過來；現在不一樣了，變成「綠色能源驅動產業」，新設的工廠將逐綠色能源而居。

選中塞爾維亞 在地化生產

例如敏實的雲南廠，當地地點偏僻，但是有豐沛的水力綠電，「我們很早就發現綠色製造的重要性，花了很多工夫跟雲南的地方政府談，說服將豐沛的水利資源，製造更高端的綠色汽車零組件，」因為對歐美車商來說，綠色製造的汽車零組件雖然價格較貴，卻能符合其價值觀。

4年前，敏實集團在塞爾維亞興建歐洲最大生產基地，秦榮華透露，會選擇這個國家，除了成本較低，且跟中國關係較好，敏實可以一次派300名中國員工到當地建廠，而無須擔憂拿不到這麼多簽證的問題。但更大重點是，他一開始就有綠色製造的想法，而塞爾維亞政府也願意配合。

「塞爾維亞有80億噸的煤礦，我們就在那裡造了一個火力發電廠，給他們老百姓用，而他們與羅馬尼亞有一個100億度電的水力發電廠，其中一半給我們用，敏實就藉此建立一個綠色園區，從綠色材料、綠色生產、低碳排放，整系列綠色發展。」如此，敏實成功建立綠色園區，塞爾維亞也有產業發展，再一起合作綠色能源的開發。

說起來簡單，但秦榮華直言，過程很艱辛，可是也因為它們走過了這段路，「現在沒人跟我競爭！」這不是說大話，原來，塞爾維亞廠的故事還沒完，正是因為這些建廠舉動，敏實歪打正著，剛好趕上疫後全球「在地化生產」的另一個大趨勢。

他謙虛地說，自己不是真的多麼有遠見，只是因為從頭到尾，他都跟所有台商一樣，希望工廠能夠覆蓋全球。4年前，他單純覺得歐洲的生意會做大，所以想在低成本國家設一個大型的生產基地，最後選擇塞爾維亞。這段期間，集團也在美國與墨西哥擴大生產規模，沒想到後來碰到疫情，全球大型汽車OEM（代工生產）廠商都萌生在地化生產的想法。

「現在很多中國企業也想去歐美設廠，但是太慢了，我們因為提早布局，又是朝綠色發展，現在狀態特別好，要多少生意就有多少生意。」秦榮華說，經過一場疫情，很多競爭對手破產，有些汽車零件很重，工廠必須要設在車廠旁邊，又要全自動化，又要綠色製造，「過程太困難了，但是對手很難追，再過2、3年，我就能符合全球低碳排放的要求。」