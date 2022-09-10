民進黨台北市長候選人陳時中近期深陷「政二代艦隊」、「廣設免治馬桶」及其連帶引發的「偷窺」事件等諸多爭議。而一份60多人參加、在台北市大安區所做的街頭投票結果顯示，陳時中的支持度慘敗給了對手蔣萬安與黃珊珊。

陳時中日前與網紅四叉貓合拍廣告，宣傳其「廣設免治馬桶」政見，但片中出現了「偷窺」的劇情而引發爭議。同時國民黨台北市議員徐巧芯更公開了陳競辦通訊錄，被發現有多名成員是政二代。

對此陳時中除怒嗆徐「近似『偷窺』的公布並不好」，也針對政二代成員一事回應「團隊如有政二代或政治人物的小孩，都是跟所有人一樣，從基層做起練習觀摩」。

而YouTube頻道「桃園孫先生」昨（9）日在台北市大安區進行街頭民調投票的最終結果顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安得到了30票，排名第一；無黨籍候選人黃珊珊居次，得票數為21票；陳時中則得到12票，排名吊車尾。