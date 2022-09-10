對於因論文風波退選桃園市長的林智堅，近日又回到新竹市家鄉固樁一事，資深媒體人黃揚明指出，林智堅的政治誠信在論文這一役基本上已經瀕臨破產！桃園三結義已經完全不提林智堅了！媒體說他回防新竹，但看不到他在哪裡，臉書也沒有更新，有點可憐。

因論文風波退選桃園市長的林智堅，近日又回到新竹市家鄉固樁，在幕後協助民進黨市長參選人沈慧虹選舉。對此，沈慧虹表示，香山是林智堅成長的地方，「新竹市是他的故鄉一直都在」，也預告這次選戰將首成立香山、市區雙競總。

國民黨台北市議員徐巧芯9日在《新聞大白話》表示，民進黨一下讓林智堅選桃園，退選後又跑回新竹。民進黨對林智堅論文事件有一點點的反省跟道歉嗎？完全沒有！

徐巧芯直言，林智堅去新竹輔選，選完以後林智堅會不會在民進黨政府有其他用處？很有可能還是會有。所以只要不道歉，他就沒有錯！退選只是為選情止血，但大家更關注的是他有沒有歉意？完全沒有！

資深媒體人黃揚明也說，林智堅8月13日退選，在參拜關公時承諾不會離開桃園，結果桃園人林智堅現在又回防新竹，黃揚明批，「在關公面前不要說謊！」尤其林智堅的政治誠信在論文這一役基本上已經瀕臨破產！要「戰清白」很好，但現在是不是全黨避之唯恐不及？桃園三結義已經完全不提林智堅了！已經看不到人，是媒體說他回防新竹，但看不到他在哪裡！臉書也沒有更新，有點可憐。