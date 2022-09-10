英國國會成員9日齊聚議事廳，追思女王伊麗莎白二世。前首相梅伊致詞時，有別於其他議員肅穆沉重的哀悼，她以說故事的口吻，透露自己曾在女王面前「弄掉一塊起司」惹得眾人大笑；她在悲戚情緒瀰漫之際，以另類方式追憶女王。

梅伊表示，某次她出席在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）舉行的野餐會，在大夥忙著將從城堡運來的食物從野餐籃擺放到餐桌時，「我拿起了一塊起司，把它放在盤子上。在我準備放上桌時，起司滑落掉到地上。」她停頓了一下，語氣堅定地說：「我必續迅速做出決定。」議事廳瞬間哄堂大笑，因為根據「五秒法則」，食物掉到地上後只要在5秒內撿起，就可以安心食用。

梅伊說：「我把那塊起司從地上撿起來，放回盤子然後擺到桌上。」議事廳又是一陣鬨然大笑，還有議員笑到哭出來。「我轉過身來，發現女王正盯著我，原來她一直專注地看著這一切。」梅伊形容，她錯愕地看著女王，而女王只是微笑著，顯然不反對「五秒法則」。

「她是我有生以來見過最了不起的人。」梅伊表示，對世界上許多人而言，只要與女王會面，一整天都會欣喜雀躍，並且留下一生中寶貴的記憶。

梅伊早前透過推特發表聲明，讚揚女王在時代巨變之際，始終如一地安定民心。