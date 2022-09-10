遊子離鄉時，最思念的總是家庭的溫暖，不論年紀多大都一樣。大陸就有一名高齡104歲的人瑞母親，到車站接返家的77歲女兒，當下女兒看到母親後，開心的小跑步上前，讓許多網友感動不已，直呼世界上最美的一幕。

綜合陸媒報導，安徽界首市一名高齡104歲的人瑞媽媽，身體依舊硬朗，還到車站接返家的女兒，而這名也已經77歲的女兒，下車後一看到媽媽揮手，當場露出笑容，一邊小跑步一邊跟著揮手，跑向媽媽身邊，兩位滿頭白髮的老人相聚後，便開心地邊聊天邊回家。

母女都已滿頭白髮，卻仍像年輕人般身體硬朗，邊聊天邊返家。(圖／今日頭條)

報導指出，這位人瑞媽媽從小家境相當貧困，一路吃苦長大，但始終保持樂觀的心態，就這樣出社會工作並成家立業，將女兒撫養長大，如今就算年過百歲，身體仍然相當健康硬朗。

影片曝光後超過10萬人觀看，不少網友更是直呼「最美的一幕」，也羨慕77歲了，還能有媽媽可以孝順，還有人分享自己經驗，表示以前去爬山時，看過三代同堂一起爬的，92歲的老媽媽，帶著71歲的女兒與51歲的孫女爬山，「人生幸福莫過於此」。