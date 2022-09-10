英國女王伊莉莎白二世逝世後，各國政府、政要名人與國際機構都立即發出致哀電文，其中比較特別的是許多全球知名的汽車製造商也對去世的女王表達哀悼，其中原因是伊莉莎白二世可說是全世界最喜愛汽車的國家元首，與這些汽車製造商關係極佳。女王曾在二戰時期軍隊中開過汽車與卡車，並學會修車，她不僅喜愛汽車，更愛自己駕駛，但是她終其一生卻沒有拿過駕照。

英女王伊莉沙白二世非常喜歡汽車，尤其愛自己駕駛，讓許多英國的知名車廠視她為國際宣傳的最佳代言人。圖為女王去世後賓利汽車在推特上發表悼念女王的圖片。（圖／賓利汽車）

對女王去世致哀的車廠大多是國際知名的英國汽車製造商，例如阿斯頓．馬丁（Aston Martin）在推特上稱許女王是「英國文化、企業和創新的熱情擁護者」，捷豹（Jaguar）、荒原路華（Land Rover）、賓利（Bentley）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、麥拉倫(McLaren)等英國車商，與意大利的法拉利(Ferrari)、美國的福特與通用都在推特上表達哀悼，這對全球各國元首與企業界關係來說，也是歷史上前所未有的，因為伊莉莎白二世確實一位汽車的狂熱愛好者。

伊莉莎白在1945年剛滿18歲成年時，正值二次大戰末期，她說服了父親英王喬治六世讓她加入英國軍隊。（圖／路透）

伊莉莎白對汽車的愛好始於從軍時期，1945年她剛滿18歲成年，正值二次大戰末期，她說服了父親英王喬治六世讓她加入英國軍隊，擔任文職中尉軍官。從軍期間她學會開汽車與卡車，同時熟悉了保養維修的技能。這段經驗讓她對汽車產生極強烈的愛好，終其一生都與汽車有著極密切的關係。

伊莉莎白參加軍隊後學會了 開車，激起濃厚的興趣，自此影響了她一生對汽車的喜愛。（圖／推特@RoyalFamily)

在軍隊中伊莉莎白除了學開車，也趁機學會了修車。圖為她正在修補汽車輪胎。（圖／推特@RoyalFamily)

英喬治六世1953年去世後伊莉沙白繼位為英聯邦女王，成為國家元首的她仍對汽車愛不釋手，時常可以看到她親自駕駛汽車出行。一直到年過90，雖然身體狀況已大不如前，但出門時仍喜歡自己駕車，直到她的丈夫菲利浦親王在2019年駕車發生車禍後，她才在各方的壓力下答應不再開車上公共道路。

伊莉莎白從軍後對汽車產生莫大興趣，連開大卡車都一起學會。 （ 圖／推特@rj3000）

根據英國媒體一些片斷的報導顯示，伊莉莎白二世有眾多的車輛，登記在英國王室名下的就有3輛戴姆勒(Daimler)、3輛勞斯萊斯和2輛賓利，以及數部荒原路華，甚至還有德國大眾汽車。其中最廣為人知的是賓利為女王登基50周年特別訂製的2輛皇室御用國家禮車（State Limousine），這2輛車花了2年時間打造，每輛造價高達1000萬英鎊（約合台幣3.58億元）。車重3.6噸，長6.22公尺，軸距3.84公尺，除了大而穩重之外，車高1.77公尺可以讓女王從容優雅上下車。做為國家禮車，內部自然極其豪華，還有防彈、防毒氣功能，6.75升V8雙渦輪增壓引擎最大輸出400匹馬力，極速209公里／小時。這2部賓利的車頭平時掛著賓利B字與飛翼標誌，女王乘坐時會換上其屬的聖喬治屠龍雕像標誌。其中一部在2015年時以322000 美元（約合台幣1億元）拍賣出去。

賓利公司為英女王打造的國家禮車，造價高達1 千萬英鎊。車重3.6噸，長6.22公尺，6.75升V8雙渦輪增壓引擎，400匹馬力，極速209公里／小時，還能防彈、防毒氣。（圖／Wikipedia)

英國勞斯萊斯也在1977年為女王專門打造一款復古型幻影（VILandaulettes），這款車共有3輛，除英王室之外，另外2輛由摩納哥親王和文萊蘇丹獲得。此外女王比較常用的房車還有捷豹戴姆勒、賓士、阿斯頓．馬丁，以及台灣一般較不熟悉的沃克斯豪爾（VAUXHALL），這些車都是依王室的要求特別訂製。

勞斯萊斯也在1977年為英女王專門打造一台復古型的幻影（VILandaulettes），這款車共有3輛，除英王室之外，另外2輛賣給摩納哥親王和文萊蘇丹。（圖／ROLLS-ROYCE MOTOR）

其實伊莉莎白二世最喜歡的汽車還是荒原路華的越野車，據說在王室車庫內有各種不同版本與型號多達30種，除了平時女王自己開出去之外，連重要的慶典也會用這種越野車。例如今年6月女王登基70周年慶典活動上，96歲高齡的女王也乘坐荒原路華的攬勝越野車出席。荒原路華還因為女王特別喜歡他們的車，還特地為她造一部可以讓他在車上向群眾揮手的加長版敞篷荒原路華攬勝型越野車。

Queen Elizabeth: Land Rover Defender of the Faith. pic.twitter.com/QI89Xa9Y4k — Lucas Castrellón (@lucascas82) September 8, 2022

雖然女王伊莉莎白二世這麼喜歡汽車，又特別愛自己駛，但她從會開車以來從未持有駕照。英國法律上規定包括駕照在內的證照是以英國女王名義頒發，所以似乎也沒有必要讓她為自己頒發駕照，女王車輛的牌照也是王室獨有，不是一般民用的制式牌照。

英女王與王夫經常自行駕駛荒原路華越野車出遊。（圖／推特@Silodrome）

不過，雖然沒有駕照，女王70年的駕駛生涯中沒有傳出發生車禍的消息，不僅如此，1992年沙烏地國王阿卜杜拉訪問英國時，女王還堅持親自開車帶阿卜杜拉參觀了巴爾莫勒爾堡，這個巴爾莫勒爾堡就是近日女王辭世的地點。據說女王此舉把阿布杜拉嚇得半死，女王堅持親自開車則是為了向阿布杜拉展示女人開車技術一樣好，以此對沙烏地不允許女性開車不合理規定表達抗議。

伊莉莎白二世喜歡自己開車，一直開到93歲，在菲利浦親王出了車禍後， 她才在幕僚與醫生的堅持下答應不在公共道路上開車。（圖／Daimler)

Saddened by the passing of Queen Elizabeth II. The passion project I’m currently working on is partly inspired by her. She was one of the last to represent “Duty over everything” even personal choice and happiness. Here’s my fav photo of her, driving her Range Rover in a hoodie pic.twitter.com/3t6mK4Ua5x — Jordin Silver (@jordinsilver) September 8, 2022

英女王喜歡開車，對於英國車商與外國車商來說當然是一件值得藉機宣傳的事，但是對女王來說，一方面是確實喜歡駕駛的感覺，其次是藉此展現其親民形象，而她開的名車多數是英國品牌，也有支持本國企業的用意，也難怪所有的知名汽車品牌都把伊莉莎白二世當作英國汽車界最佳代言人。