英國女王伊麗莎白二世的葬禮擬訂19日於西敏寺（Westminster Abbey）舉行，多國領袖與君王都將齊聚一堂，送女王最後一程。美國總統拜登稍早證實，雖然還不清楚細節，但他會親赴致哀。拜登上次與女王見面是在去年6月，他那時表示，女王的「外貌和寬宏大量，讓我想起我的母親」。

女王辭世消息8日傳出後，拜登取消原訂演說行程，與第一夫人吉兒共同發表哀悼聲明，並下令聯邦機構降半旗致哀。拜登在聲明中讚揚伊麗莎白女王定義了一個時代，是第一位讓全球民眾感覺有直接聯繫的英國君王。隨著「倫敦橋」（London Bridge）行動展開，拜登在美東時間9日告訴隨行記者：「我還不清楚細節，但我會去的。」他另也表示，自己尚未致電即將繼位的英王查爾斯三世。

拜登第一次見女王是在1982年，當時他以參議院代表團身分訪問英國。去年6月，拜登首以總統身分與吉兒訪英並受到女王熱情款待。拜登回憶，自己被女王的機智迷倒，也為女王的善良感動，他並感謝女王慷慨分享她的智慧。拜登當時在離開倫敦前告訴記者：「我無意冒犯，但她的外貌和寬宏大量，讓我想起我的母親。」

除了拜登，土耳其總統艾爾段也表示有意出席女王葬禮。他9日告訴記者，他認識女王，並在白金漢宮與她見過兩次面，「如果找到機會，我們想出席這個儀式。」來自西班牙、比利時、挪威、丹麥、瑞典、荷蘭等國家的歐洲王室成員屆時都將前往西敏寺。法國總統馬克宏則在9日前往英國駐巴黎大使館，為女王簽署弔唁書，但尚不確定他是否會出席女王葬禮。

另據日本產經新聞報導，多位消息人士透露，政府與宮內廳正協商安排日皇德任出席；據悉，皇后雅子出席國葬的心意也強。日皇過去依例不出席海內外任何葬禮，直到1993年當時的日皇明仁（現今的上皇）與皇后美智子出席比利時國王包杜恩一世（Baudouin I）的國葬，才創下首例。

倫敦警察廳前指揮官羅德赫斯特（Bob Broadhurst）告訴英國新聞協會（PA Media），這場葬禮肯定會觸發英國史上最浩大的維安行動，因為「幾乎地球上的每個國家都想派他們的國王、王后、首相或總統參加葬禮。」伊麗莎白二世在1953年6月舉行加冕禮，逾8000賓客出席，300萬民眾湧現倫敦街頭，一睹遊行風采。