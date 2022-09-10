【愛傳媒黃珊珊專欄】只要能與家人平安團圓，每天都是最好的佳節。
回憶去年的中秋節，當時我正在召開疫調會議，因為境外移入的DELTA個案開始變多，理應放鬆、團聚的連假，卻是公部門與防疫團隊的重大挑戰，我們絲毫不敢大意鬆懈。
一年過去，BA.5疫情再度升溫，也開始有人不幸重複確診，要提醒各位，還是要持續落實自我健康管理與良好防疫習慣。我也希望中央，就次世代疫苗的採購速度，能給予國人清楚的交代，三明治世代得同時擔憂長輩與小孩，不要再讓他們焦慮受怕了。
只要大家能平安健康，與所愛之人相依，每天都是值得慶祝的佳節，而讓大家能無後顧之憂去過節，就是執政者的責任。
祝大家中秋節快樂，月餅記得別吃太多，卡路里很高！
作者為台北市市長候選人
照片來源：作者提供。
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