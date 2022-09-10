【愛傳媒李利國專欄】看到蔣勳解析蘇東坡的《定風波》，頗有感觸，特書一二於下！

蘇東坡，本名蘇軾，他的文、賦、詩、詞都極為傑出，也善於書法和繪畫，才華過人。他20歲就中了進士，前程看好，但在北宋中期反覆多年的政治鬥爭和權力傾軋中，無論是以王安石為首的新黨或以司馬光為首的舊黨得勢，他都因堅守自己原本的理念原則，不去討好，不欲依附，一直扮演「一肚皮不合時宜」的角色，因而不斷遭到新黨與舊黨的排擠陷害，雖曾官至禮部尚書，也幾度被謫至湖北黃州、廣東惠州，最終是到海南島儋州任九品地方小官。

宋神宗元豐二年（1079），蘇軾因烏臺詩案被貶謫為「檢校尚書、水部員外郎、黃州團練副使，本州安置，不得簽書公事」，為何他連簽署公文的權利都沒有？意即他是一個被流放的犯官，所以沒有俸祿與宿舍住房；他爲了解決一家人的溫飽，只好向官府申請在黃州城東門外山坡上的一片荒地進行耕種，故而自稱「東坡居士」。

《定風波》即是蘇東坡在黃州期間所寫的：莫聽穿林打葉聲，何方吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬。誰怕？一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷。山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去。也無風雨也無晴。

他在「詞序」裡說道：「三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去，同行皆狼狽，余獨不覺。已而遂晴，故作此詞。」由此可知，蘇東坡到黃州的第三年，在沙湖買了一塊地，三月七日這天約了朋友前往，在途中遇雨，雨傘卻是由先走在前的僕人所攜帶，所以大家都被淋得很狼狽，只有他似乎渾然不覺，還認為在雨中持竹杖穿芒鞋吟嘯徐行，比騎馬更輕快。

《定風波》呈現了蘇東坡的人生體悟，如何才能定住人生中的風波呢？即是要坦然面對挫折磨難，要以豁達恬淡的心態來對待人生沉浮跌宕。「也無風雨也無晴」當然不是說真的沒有風雨陰晴，而是喻指內心不受外在環境變化所困擾，不為世事得失宦海浮沉縈懷，這樣即使人生路程風雨交加，只要有件簑衣就能享受一蓑煙雨任平生的快意，蘇東坡的人生在此邁入新境界！

宋哲宗紹聖元年（1094），蘇東坡又遭新黨言官彈劾而被貶謫至惠州任寧遠軍節度副使，這一次貶得比黃州更遠更荒僻。某日他出遊松風亭，走到半路感到疲累，但是否就此止步休息還是再走下去讓他一度猶豫不決。思考良久後，讓他頓悟了一個深刻的轉念哲理：爲什麼非要爬到松風亭呢？邁向目的為何要成為心靈的緊箍咒，限制過程的自在？於是，半途而廢本來令人沮喪，有此一轉念，隨遇而安，釋去心理羈絆，生命格局豁然開朗。

蘇東坡以這個經歷寫出《記游松風亭》一篇小文：余嘗寓居惠州嘉祐寺，縱步松風亭下。足力疲乏，思欲就亭止息。望亭宇尚在木末，意謂是如何得到？良久，忽曰：「此間有甚麼歇不得處？」由是如掛鈎之魚，忽得解脫。若人悟此，雖兵陣相接，鼓聲如雷霆，進則死敵，退則死法，當恁麼時也不妨熟歇。

宦海跌宕起伏，生涯風風雨雨，使他不斷地思考人生安身立命之理所在，他終於再次頓悟「名位權勢功過是非利祿等等都是生命的枷鎖，唯有掙脫外物的羈絆，心靈才能「如掛鈎之魚，忽得解脫」，生命也才能成為自由的主體！

的確，人生的機遇不可測不可求，如同潮起潮落，無論何時何地，都要保持豁達恬淡的心態去面臨挫折低谷，不要自艾自怨也不要沮喪失志，人生的高度應由自己定義並建造！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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