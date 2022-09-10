【愛傳媒樂風專欄】土地公是和老百姓最為親近的神明，由於現代人大多不拜灶君，所以掌管一方土地、長相慈祥的土地公就成了最為普及、也最受歡迎的神明。又稱「福德正神」、「福神」；客家人則稱為「伯公」。土地公也是屬於神界之職務名稱，並不專指某人，傳說只要有德行者，死後就有可能被封為土地公，其位階相當於人間的村里長。土地公其實相當忙碌，管農事、守墓、錢財等等，老百姓的生前死後事全都管到了，其職能有以下數種：

一、守護村落與家宅：家中與村莊奉祀的土地公屬於此類。

二、把守水路：灌溉渠道旁所立之土地公廟屬於此類，有的廟身甚小。

三、守護墳墓：墓園的土地公（后土）屬於此類，有時候在一些有應公廟旁也可以看到土地公廟。

四、財神：手持元寶的土地公，說明了土地公也兼財神的業務，有的土地公廟還可以借錢。

五、山神：有人認為山神也算是土地神的一種，其造型為騎於虎背之上，有人稱此虎為巡山神虎。

六、戶口登錄：傳說人去世時要先到灶君那邊去報到，然後到土地公那邊登錄，土地公會引導人的靈魂到陰間去。

七、平亂：有部分土地公廟有土地公顯靈退民亂之說。

八、治病：有部分土地公廟有治病傳說。

九、調查局：土地公的部下文武判會調查人的善惡，然後向城隍爺報告。

土地公受民愛戴，又如此辛勞，居然還有人對祂心生不滿，以下是有關於小民告土地公的兩則傳說，來自於增田福太郎在《臺灣漢民族的司法神－城隍信仰的體系》書中的記載：

第一則

某代書常常經過一條小溪，渡溪時都是踩著溪中一顆石頭來渡過，有天看見石頭上有「當境土地」四字，就僱人將石移走，放在鄰近的土地廟中，膜拜後便離開了。

代書回家後卻生了怪病，說自己被兩鬼綁起來，帶到土地公面前挨罵。於是只好用雞和紙錢祭拜土地公，病才痊癒。

一位鄉人聽說這段奇遇後，開玩笑說：「作神明的怎麼頭腦這麼不清楚，要不跟城隍爺告狀好了！」想不到代書果真寫了狀紙，燒給城隍爺。當天晚上代書居然暴斃！

隔了一天，代書忽然復活，說他被兩衙役趕入城隍廟，到了廟裡看見一個老人跪在堂下，臉上有白白的鬍子，身上穿著囚服，再定睛一看，這不是土地公嗎。城隍爺根據狀紙推問，土地公說是部下所為，他並不知，城隍爺大怒說：「哪有神明不管好自己下屬的！打二十五大板！」接著土地公被拉出去，城隍爺向代書說：「小民竟敢告土地公，令陽間官員打你十大板！」三天後該代書果然被打十大板。

第二則

新竹有個張星奎賭輸錢，怪土地公食言沒保佑他，向新竹城隍廟狀告土地公，全庄鄉民為土地公求情，結局是土地公沒被城隍爺處罰，而張星奎後來斷了香火。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供，圖為淡水土地公鼻福德正神，與當事福德正神無關。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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