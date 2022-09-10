【愛傳媒簡秀枝專欄】影劇界出身的台灣畫家郭彥甫（1981-）在美國洛杉磯舉行個展，引起當地媒體大幅報導，讓他自信心大增，確定自己可以走專業藝術創作的路子了。

這是郭彥甫第一次在美國舉辦的個展，出發之前，他內心十分忐忑，擔心「醜媳婦見公婆」，會被嫌棄，沒想到展覽很叫座，作品頗受當地民眾喜愛，讓他信心大增，準備乘勝追擊，繼續在海外尋找其他可能的發展機會 。

促成這項展覽，是台灣流行音樂明星周杰倫，原來去年周杰倫為某國際大拍賣公司，掛名策展、公開推介作品。由於名人效應，他本身也是重要收藏家，因此，吸引許多貴婦名媛大藏家的捧場，成交熱絡，寫下許多新紀錄。

郭彥甫因周杰倫刻意的推薦與安排，兩幅作品被安插進拍賣專埸，讓初生之犢，首度有了國際拍賣機會，結果各界反應不差，交易成績也是出乎預料，分別以138600港元（80.4*65.4cm）及226800港元（200*160cm)順利拍出，順利被歐洲人購藏，讓郭彥甫喜出望外。

由於郭彥甫出身影劇圈，平常喜歡畫畫，台灣美術界知名藝術家曲家瑞，見他那麼喜歡藝術，力勸他離開演藝圈，專心畫畫，就這樣他一頭栽進油彩世界，而且矢志當專業藝術家。

由於郭彥甫與流行音樂天王周杰倫認識很久，因為同在演藝圈的關係，他們聚在一起時，喜歡討論藝術創作，以及藝術發展趨勢。

自從周杰倫以策劃專拍之便，把郭彥甫帶上拍賣會上，就為郭彥甫製造了許多良性效應，包括韓國、日本、美國等不少國際畫廊，注意到郭彥甫，主動找上他，討論合作的可能性。

去年郭彥甫去上海021展覽時，也有畫廊聞訊接觸他，彼此洽談更深入的代理關係，預留了未來合作可能性。

由於郭彥甫年輕，創作資歷尚淺，畫價也不高，國際畫廊認為他是可造之才，具備發展潛力。這回能順利到洛杉磯四季畫廊（Gallery Seasons LA ）展出，正是緣起於周杰倫那場拍賣會。洛杉磯四季畫廊老闆蓋·魯 沙（Guy Rusha），是《超越 Over the Influence 》的策劃人，看上郭彥甫基期低，未來性十足，因此急於出手合作，為他作海外個展。

在洛杉磯四季畫廊的展覽，題目是《遊戲Game》，是郭彥甫首次在美國的個展，展期從8月19日到9月18日。郭彥甫非常重要這個展覽，飛抵洛杉磯，親自佈展，並參加開幕，開幕當天，人潮洶湧，反應熱烈，連洛杉磯郵報（Los Angeles Post）都作了大幅報導。

該報導上說，遊戲（GAME ）是場致力於體育運動的繪畫展覽，從籃球到拳擊，從田徑到橄欖球，郭彥富動感十足的作品，捕捉到了運動比賽的刺激、興奮和不確定性。他用明亮的色調，和充滿活力的流動性，來表達運動精神的強度和節奏，他的肢體語言豐富，處理得大器，兼顧動態的生猛活力，與視覺平衡的規律，令人印象深刻。

報導中特別提及，郭彥甫擅長營造速度感，有如快速快照一樣，他的作品，專注於捕捉動作和曝光特定時刻，例如，四肢扭曲，手壓鉛球、身體的交疊，都展現力與美，尤其難能可貴的是，郭彥甫筆下運動員的臉龐上的疲憊勞累，栩栩如生，就像這些英雄追求卓越時，流露出的拼勁，一樣直接。 遊戲（GAME ）沉浸在人類拚鬥的激情中。

郭彥甫在接受訪談時更指出，他在作品其實是探索人與人之間的關係。那些關係，有積極和消極的面向，消極的一面，會導致人們不快樂，並斷絕聯繫。如何將那些負面因素，轉化為正面能量，關鍵在於人的將心比心，以及感同身受，一個人如果經常站在別人的角度作思考，比較能看清問題，進而解決問題。世界越複雜，就讓人覺得週遭的稜稜角角特別多，難讓人感到舒服，因此，人們需要花更多的時間，回頭審視檢討自己，才會有非凡的收穫。

今年41歲的郭彥甫，畢業於台北市立體育學院，早年活躍於影劇圈，為廣告模特兒、通告藝人及節目主持人，並曾與雙胞胎哥哥郭彥均，合組團體「2moro」。2016年郭彥甫決心投入於他興趣所在的繪畫，淡出演藝圈，一心想成為全職畫家。 這趟美國洛杉磯參展，是郭彥甫繪畫生涯以來，最遙遠的一次展覽，開心之外，讓他思考許多現實世界的問題，好像讓他在一夜之間，快速蛻變成長。9月8日晚間，郭彥甫在接受遠距訪問時說，由於不是美術科班出身，讓他一直壓力重重，擔心自己不夠資格，因此，加倍苦練。

郭彥甫解釋，當他決定以繪畫，作為一生志業，就非常投入，比別人更用力在基本功的鍛練，他畫了很多樣稿，讓自己在技術的應用，完全可以揮灑自如，隨手能畫出很多很好看的作品。不過，當他畫得越久，美術館看得越多，和藝術同好砌磋琢磨更深入後，他越來越有深刻體悟，畫得好，畫得像，並不全然等於藝術。

郭彥甫一直在觀察與思考，創作與繪畫之間的關係，究竟是什麼，以一個想當專業畫家的人為例，每天眼睛掙開來，就拿紙筆練習，因此，技巧的精進，沒有話說，把畫畫好看並不難，那只是技術性問題，而找到藝術創作的邏輯與靈魂，才是關鍵。

「畫得好看就是藝術嗎？」郭彥甫開始不斷反問自己，也對自我存疑過。「光是畫面好看，沒有生命，沒有個性，那樣的作品，是沒什麼價值的，也不值得留存」。郭彥甫非常確定，那不是他要追求的目標。

郭彥甫強調，他一心想要在繪畫裡，把大半生所思所想，都轉譯成繪畫，呈現在畫布上。這趟出國，因為時間稍長，他也沒有鬆懈下來，還是繼續在旅途中，畫了相當數量的速寫，他希望能捕捉更多靈感，更為開竅，讓自然天成，水到渠成的靈思融入自己的創作中。

郭彥甫說，其實，畫畫是內在聲音的具像化呈現，有血肉、有靈魂。近日他翻出他小時候的塗鴉作品，重新感受那份童真與直白。當他捕捉運動場上與職場上的種種競爭時，想到初心，才能畫得純粹生動，才會有血脈賁張、呈現更多衝突對立的效果。郭彥甫說，他經過近期徹頭徹尾的思考與調整，慢慢能駕馭畫筆，也發現他的作品，開始有自己的味道，產生真正的感動。

為了抓住那種感動，郭彥甫聚焦在有用的主題上，只畫有感覺的畫，讓那樣的感覺，回歸自己的內心世界，誠懇真實地呈現自己想畫的東西，這樣的心情下，每一筆每一畫，都是生命力的展現，能真正與觀眾互動對話。

郭彥甫在洛杉磯展覽之後，又馬不停蹄，飛奔紐約繼續參觀與拜會，一方面學習取經，同時也希望開發更多發展的可能性。郭彥甫心知肚明，國際化已是不歸路，他只有硬著頭皮，繼續向前衝刺，而且全力以赴！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：郭彥甫相關截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。