美股今天收紅，延續漲勢格局，因投資人接受央行進一步升息的必然性。
道瓊工業指數終場上漲377.19點，或1.19%，收在32151.71點。
標準普爾500指數上漲61.18點，或1.53%，收在4067.36點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲250.18點，或2.11%，收在12112.31點。
費城半導體指數上漲63.598點，或2.39%，收在2721.774點。（譯者：徐睿承）1110910
美股今天收紅，延續漲勢格局，因投資人接受央行進一步升息的必然性。
道瓊工業指數終場上漲377.19點，或1.19%，收在32151.71點。
標準普爾500指數上漲61.18點，或1.53%，收在4067.36點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲250.18點，或2.11%，收在12112.31點。
費城半導體指數上漲63.598點，或2.39%，收在2721.774點。（譯者：徐睿承）1110910
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