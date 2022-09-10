總膽固醇過高容易引發心血管疾病，除了抽血，有醫師提供目測總膽固醇的方法，例如一名日本醫學博士發現，從腳跟附近的「阿基里斯腱」厚度是否超過1.5公分可預知總膽固醇是否過高，並可從自身黑眼珠外有無一層「老年環」、眼瞼有無一黃斑瘤或皮膚有無黃色瘤，來綜合參考，若有上述症狀，建議趕緊就醫抽血檢查有無高血脂問題，及早發現以利早期治療。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》中表示，有一位日本醫學博士就曾提出一種方式可了解膽固醇是否有過高跡象，即從小腿後側接到腳踝處有個「阿基里斯腱」，通常這處附近因為沒有脂肪，「基本上很細」，若用手指輕捏可捏起「1.5公分」以上的厚度，要小心可能有高膽固醇。

陳欣湄說明，因阿基里斯缺乏皮下脂肪與肌肉，本應很細，但因該處很容易受創傷影響，若血液循環差，膽固醇容易殘餘堆積此處，因此可若手捏該處發現過後，可能是總膽固醇過高的問題。

她並說明，臨床上，醫師會從眼睛或皮膚上觀察病患有無高血脂的問題，例如黑眼珠外有無一層老年環、眼瞼有無黃斑瘤，以及皮膚有無黃色瘤，若有上述症狀，可至醫院做血液檢查。她表示，高膽固醇即高血脂，是心血管疾病的警訊，需從生活中預防並積極治療。