九合一大選將近，國民黨立院黨團指控，總統蔡英文1個月內有6次搭行政專機視察，但是行程和民進黨輔選行程重疊，質疑民進黨是否有支付專機費用；空軍司令部表示，已收到民進黨支付的專機費用。前民進黨立委沈富雄表示，他若是蔡英文，他才不坐飛機，而是坐高鐵助選宣傳，效果才會好。

針對蔡英文搭行政專機視察，遭質疑和輔選行程重疊是否有支付費用，沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，要是他是蔡英文，他才不坐飛機，因為台灣距離這麼短，飛機上去後，馬上就要下來，非常耗油，而且效果也不大，匆匆忙忙、來來去去，你自以為了不起，認為這樣是在幫人家的忙。

沈富雄接著表示，他要是蔡英文，就會坐高鐵，當然她去的地方，有很多距離高鐵還蠻遠的，乾脆到高鐵每一個站下來，就在高鐵站的大廳裡，大大地宣傳一下，效果才會好。像美國幅員比較大、距離比較遠，要有最好的宣傳效果，就是坐火車。主持人趙少康卻跳出來說，不能在高鐵站裡面做競選宣傳。

前立委林郁方認為，其實不是只有錢的問題。像美國總統拜登9月1日到費城發表一場演講，事後被罵得非常慘，連民主黨有的人都看不下去，也出來罵他。因為拜登在演講中罵共和黨，尤其是罵前美國總統川普，最重要的是，拜登的後面站了兩個陸戰隊的人，有人就認為他可以這樣做嗎？甚至認為他就是在為民主黨催票，也就是一場政治演說，這是公私不分。