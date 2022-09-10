新北市蘆洲警分局龍源派出所，昨（9）日晚間發生憾事，1名年僅22歲的許姓警員，被同仁發現在駐地廁所內輕生，發現時已經沒有生命跡象，經 送往淡水馬偕醫院急救，經過醫療團隊漏夜搶救後，目前已恢復心跳，狀況穩定，住在宜蘭的家屬獲報後連夜趕往探視，據了解，許員疑似因日前感情及家因素，才會有自戕舉動，警方仍在釐清原因。

許姓警員昨天晚間8時至10時擔任值班勤務，晚間9時30分左右，向同仁表示肚子痛，請同仁協助值班後便進入廁所，到晚間10時許，所內同仁突然聽聞廁所內發生巨響，趕緊前往查看，破門後發現許員已倒臥血泊中，失去生命跡象，趕緊通知119送醫搶救。

警方表示，許員警專37期畢業後即分發至該派出所服務，至今2年時間，在派出所工作表現正常，去年8月還曾因成功阻止詐騙案件，於隔月獲分局表揚，且並未接獲許員相關之申訴案件，因此初步排除工作壓力或職場霸凌等因素。

據了解，許員今年6月份時，與女友分手，當時所內主管、同仁都曾予以開導，後續也未見許員有任何異狀，在工作勤務上皆一切正常，只是在昨晚案發前，許員曾有幾次拿手機通話的紀錄，但不知通話對象為何人，必須將手機密碼破解後才能得知。

案發後，警方也立即通知許員宜蘭的家屬，目前家屬已北上趕到醫院，對於詳細的輕生原因，警方還需要做後續的釐清，分局也表示將會盡全力協助家屬，許員經搶救後恢復生命跡象，若經醫師檢查沒有問題後，將轉往加護病房觀察。

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