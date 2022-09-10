今中秋節天氣不錯，越往南走越好，早晚涼爽、日夜溫差大。不過北部、東北部今晚起有短暫雨機率，雲層也較厚，想賞月得碰碰運氣。最新模式模擬，「梅花」颱風持續增強，今天將發展為中度颱風，暴風圈未來不排除接觸台灣陸地，秋節後天氣驟變！

中秋節全天晴時多雲，中南部、花東「晴時」，北部、東北部「多雲」。各地氣溫：北部18至33度、中部22至34度、南部20至34度、東部20至33度，日夜溫差大。

中秋連假期間，正妹前往淡水漁人碼頭拍照，利用道具留下紀念照。（鄧博仁攝）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今僅中、南部山區中午過後偶有零星降雨，北台灣今晚起受颱風外圍環流影響，不僅雲量增厚，也逐漸有間歇陣雨出現。

最新模式模擬，「梅花」正朝西北前進，今早中心位置距離鵝鑾鼻約600公里，將發展成中度颱風。明起因導引氣流減弱，預估12、13日會在石垣島附近滯留，14日起緩慢向北。

吳德榮指出，目前系集模擬路徑分歧，顯示颱風不確定性高，暴風圈進入台灣東部鄰近100公里海域的機率存在，但暴風圈會不會擦到台灣陸地？還需要密切觀察。