本土疫情升溫，不少民眾趕緊預約打疫苗。一名網友分享影片，只見一位戴著黑色口罩、穿著白色衣服的辣妹，為了方便打疫苗，將頭髮全部往後收，並拉下衣服的袖子，沒想到，下秒鬆掉的衣領往下掉，雪白酥胸直接彈出來，讓不少網友看傻直呼，突然很想打疫苗，請問這是哪裡打的？

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上分享影片說，不知道她打第幾劑了！從畫面中可見，一名戴著黑色口罩的女子正在打疫苗，為了方便護理師接種，她將頭髮全往後收，並將身上穿的白色衣服向下拉露出肩膀，沒想到這樣的舉動竟讓女子的衣領大開，豐滿上圍全都露，似乎再往下一點點就會露點了。

正妹打疫苗下秒差點走光，14秒影片引爆熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）

影片吸引上千人朝聖，不少網友留言直呼，「我好像要打第四劑了，請問這是在哪裡打的」、「不管她打了幾劑，我只希望她一直打下去」、「看了一個多小時才發現原來她是在打疫苗」、「這個太兇了」、「不知道接種站還缺人嗎？我突然想去當醫護人員了」、「新的接種疫苗宣導大使？」

不過，由於女子的打扮實在太火辣，也引來網友質疑，只是去打個疫苗會穿這樣嗎？而且一般打疫苗把袖子拉起來，通常都是由下往上拉，怎麼她就是由上往下呢？