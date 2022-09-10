The Rays have reinstated SS Wander Franco (right hook of hamate fracture) from the 10-day IL, reinstat-ed RH Drew Rasmussen from the paternity list, designated INF Yu Chang for assignment and optioned RH Yonny Chirinos, who will remain with the ML club on the taxi squad. — Rays Communications (@RaysPR) September 9, 2022

光芒10日宣布將台灣選手張育成DFA（指定讓渡）。光芒的強力新秀法蘭柯（Wander Franco）傷癒回歸，他的守備位置是三壘和游擊，內野手張育成已經沒有下放小聯盟選項，所以被轉讓以清出空間給法蘭柯。另外還有投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）回歸，另一位投手奇利諾斯（Yonny Chirinos）被下放3A。在其他球隊接收張育成之前，大聯盟目前已無台灣球員。

張育成今年面臨諸多考驗，先是在老東家守護者缺乏表現機會，只出賽4場沒有安打，5月底被現金轉讓到海盜。他在海盜隊擊出本季首安與首支全壘打，不過49打席只有0.167打擊率，再度被海盜放棄。7月初光芒接收張育成，多次給予他發揮的舞台，讓他出賽36場繳出0.260打擊率、標準化攻擊指數（OPS+）達到103是生涯最佳，期間還達成了大聯盟生涯百安，以及首度登板投球。

可惜隨著光芒戰績起飛，重返美東王座之爭的時候，為了追求更穩固的戰力決定放棄張育成。一些球迷在光芒推特討論，有人認為張育成最近已經證明自己的價值，光芒應該釋出崔志萬而不是張育成。「他們這樣做對張育成不公平。」同時有球迷感謝張育成這段期間替光芒立下的戰功。回歸的法蘭柯本季出賽58場，打擊率0.260、OPS+為107。