民進黨台北市長參選人陳時中發布免治馬桶宣傳影片，卻遭外界聯想到電影「熔爐」片段，針對網路流傳將該宣傳片與「熔爐」片段進行改造的影片，陳時中競選辦公室昨(9日)已報警，不少二創網友擔心被波及。不過，陳昨晚在臉書發文改喊，「歡迎大家二創我的照片和影片」！國民黨前台北市議員羅智強則認為，「真是夠扯，現在是文字獄時代嗎？」

陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤受訪強調，「二創不在報案的範疇內」，報案主要針對把宣傳免治馬桶抹黑成性騷偷窺的源頭。陳時中臉書貼文也說，事後，許多網友發揮創意，二創相關影像，在網路上廣為流傳，樂見大家對市政議題的關注，也認同年輕人的創意與活力，但惡意的毀謗，已脫離理性範圍，這不為任何人所樂見，競選辦公室已向警方報案處理。

羅智強昨晚則是在臉書說，「朱學恒說要自首，來來來，我也自首，我也來貼陳時中和熔爐對比，敦請陳時中和國家機器，等我從美國回去後，趕快把羅智強抓起來，如果等不及我從美國回去，就趕快發佈通緝也可以」。

羅智強指出，前總統馬英九被KUSO一輩子，也沒告過網友。