年底台北市長選戰，共計有12人登記參選，創史上最多紀錄。一份最新民調顯示，國民黨參選人蔣萬安以47.8%奪冠，遙遙領先第二名的無黨籍參選人黃珊珊的23.8%、第三名的民進黨參選人陳時中的12.3%，以及其他9位參選人。此消息引發熱議，大批網友卻直言「不意外」，認為陳最近自爆太多，民調落後理所當然。

《Yahoo奇摩》自7日起針對台北市長進行網路民調，截至今日（10）早上7時30分，已有超過9400人參與投票。在「你看好誰當選台北市長？」這題，蔣萬安以47.8%坐上冠軍寶座，黃珊珊以23.8%居次，陳時中則以12.3%列第三。其他依序為：無黨籍施奉先1.4%、無黨籍王文娟1.5%、台灣維新黨蘇煥智0.8%、無黨籍童文薰0.8%、台灣動物保護黨張家豪0.6%、無黨籍唐新民0.3%、台澎黨黃聖峰0.2%、無黨籍鄭匡宇0.2%、無黨籍謝立康0.1%、不知道／沒意見10.2%。

針對「台北市長參選人高達12位，你認為會對選情產生影響嗎？」認為不太會的民眾有43.9%、一定不會19.5%、一定會16.8%、可能會12.8%、不知道／沒意見7.0%。

此結果掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「不意外」、「真的不意外」、「不意外+1，陳時中最近自爆太多，民調會高才有鬼」、「陳時中最近的表現很不討喜」、「希望蔣萬安多加油，對手雖自爆仍不能掉以輕心」、「黃珊珊不容小覷」、「最後綠營可能會棄陳保黃」。