有網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享一段影片，只見一名穿著性感內衣和超短熱褲的辣妹對著一群頭髮花白、坐在輪椅上的阿公熱舞，火辣尺度讓人看了瞠目結舌。該爆料地點是位於八德區的桃園榮家，業者回應該場表演是7日辦理中秋月光晚會活動，但因舞者的動作太過熱情、火辣而引發熱議，對此深表遺憾，日後辦理活動會更謹慎。

從影片中可見女舞者在表演過程中，不僅躺下並將雙腳打開，期間不停的撫摸自己，隨後更是靠近周遭的長者，將自己豐滿雄偉的雙乳直接湊到對方面前，拉起對方的手引導對方從胸部一路摸到私密處，對長者說「要身體健康喔！」，使得在場的長者們驚呼聲不斷，尺度相當大。

桃園榮家表示，中秋節為華人3大節慶，但受疫情影響，已停辦理晚會性質節慶約2年多，考量榮家長輩多是單身榮民，為緩解長輩因過節到來的孤獨感，往年都會安排歡聚熱鬧的秋節活動。

榮家表示，該場表演是7日辦理中秋月光晚會活動，對養護堂行動不便的長者安排15分鐘小型演唱秀，這次前來表演的歌手舞者為使年邁長輩感受熱情活力，主動親近長輩炒熱氣氛，但因舞者的動作太過熱情、火辣而引發熱議，對此深表遺憾，日後辦理活動會更謹慎。