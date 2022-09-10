年底九合一選舉進入倒數，在新北市長爭奪戰當中，民進黨派出前交通部長林佳龍力拚尋求連任的侯友宜。侯友宜執政4年以來政績備受肯定，即便林佳龍多次針對新北市政議題開砲，成效似乎不大。資深媒體人羅友志則諷刺表示，每次看到林佳龍很努力要讓大家知道侯友宜不好，心裡面都會油然而生一股同情心，「你那麼糾結......何苦？」這篇貼文也逗笑許多網友。

林佳龍先前一心想問鼎台北市長，甚至多次說過不選新北市長，讓他在一宣布參選新北市長就陷入劣勢。為挽回頹勢，林佳龍近期猛攻五股垃圾山、社宅、城市外交、恩恩案等議題，仍難以撼動侯友宜的高民調，甚至陷入與市府團隊互槓局面。

羅友志也有感而發的在臉書寫道，每次看到林佳龍很努力的要讓大家知道，侯友宜不好、侯友宜做不完，心裡面都會油然而生一股同情心，「你那麼糾結......何苦？」

網友則回應表示「選不上又可以當官了」、「人在江湖......身不由己啊」、「既然選的那麼痛苦，那就退選吧」、「如果換林佳龍做會更好，那台中市長那一席他是怎麽丟掉的？」、「林一心想當首都市長，無奈被陳給選去，只能被蔡分發到穩輸的新北，只能幹在心裡面」、「背著交通部長任內的死當成績，好意思嘴別人？」